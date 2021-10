Pausa, silencio y soledad

Sí, el ser humano no puede vivir en una incesante combustión. Es preciso encontrar tiempos ‘muertos’, pero cargados de vida; situaciones que permitan recuperar la energía perdida.

El agitado trajín de la vida cotidiana exige pausas, instantes de serenidad, espacios dedicados al pensamiento y la reflexión.

Es imposible, si seguimos confinados en la cámara de la aceleración, discernir el rumbo, orientación y sentido de la vida. Arropados en la espuma del vértigo y del frenesí, no contamos con la serenidad y entereza necesarias para actuar en consecuencia.

En esta “sociedad del rendimiento”, como le llamó el filósofo coreano Byung Chul Han, los hombres trabajan en medio de una excesiva autoexplotación voluntaria que les lleva a padecer hiperactividad, agotamiento, ansiedad y depresión, entre otros sufrimientos y enfermedades.

Para prevenir esa degradación, José Luis Martín Descalzo, aconsejó: “Impón a ese maldito exceso de trabajo que te acosa y te asedia algunas pausas de silencio para encontrarte con la soledad, con la música, con la naturaleza, con tu propia alma, con Dios en definitiva”.

George Steiner constató con acertada frialdad: “Vivimos en un mundo en el que el poder más terrible es el ruido. El silencio es el lujo más caro. Tienes que ser muy rico para no oír la música del vecino. Los niños tienen terror al silencio, pero los mayores también. Por eso nos ponen música en los ascensores”.

La pausa, el silencio y la soledad son virtudes necesarias para no sucumbir ante esta despersonalización masiva. No hay que temer la soledad, como reforzó Marín Descalzo: “El verdadero secreto de la soledad es que no existe. Si es verdadera soledad, está llena y acompañadísima. Si está sola y vacía, no es soledad, sino simplemente muerte y aburrimiento”.

¿Busco la pausa, el silencio y la soledad?