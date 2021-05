Periodismo de opinión y democracia

En la actualidad, sobre todo en procesos electorales, podemos dar cuenta de cómo en el periodismo de opinión se reflejan marcadas preferencias hacia algún candidato o partido político, como también de evidentes expresiones de rechazo y embestidas para con otros.

En la historia del periodismo contemporáneo en México, ha sido común la presencia del ejercicio del periodismo de opinión, sobre todo político y principalmente en tiempos electorales. El periodo posrevolucionario abrió durante las primeras décadas del Siglo 20 la posibilidad de una libertad de prensa más activa y comprometida con su oficio periodístico. A partir de entonces la aparición de analistas y comentaristas del acontecer político toma especial relevancia en el mundo de la clase política en tanto que la opinión pública y publicada determinaba los niveles de prestigio o desprestigio social. Así la prensa ocupa un lugar muy especial e influyente en la vida política del país, llegando a considerarse incluso como el cuarto poder.

A partir de esta relación entre periodismo, política y sociedad, nace una indisoluble afinidad entre la prensa y el poder que se mantiene hasta nuestros días. Una relación que ha ido evolucionando y al mismo tiempo adaptándose a nuevas circunstancias, que a lo largo de la historia ha transitado desde los gobiernos dirigidos por militares y civiles; la época de la hegemonía de un sólo partido y el régimen presidencialista; la sustitución del modelo económico estatista por el neoliberal, la llamada transición de la democracia y la alternancia de partidos, hasta la llegada del Presidente López Obrador y su gobierno que anuncia el fin de la era neoliberal y de la corrupción en México, entre otros postulados históricos que se reagrupan en lo que afirman es la cuarta transformación del País.

En esta diversidad de periodos históricos entre el Siglo 20 y el actual, el periodismo de opinión ha sido factor para el desarrollo y transición de la vida política y a su vez un testigo activo de sus contrastes, rupturas y momentos de crisis. Sus protagonistas han sido personajes forjados desde la cepa del periodismo empírico como también aquellos surgidos del mundo mediático, académico e intelectual.

El periodismo de opinión ha sido fundamental para la participación dinámica y democrática de la prensa libre en México. Como parte del periodismo político, para el analista Carlos Ramírez, hay algunas variantes poco estudiadas, entre ellas las del columnismo político como factor para detonar la reflexión crítica y la necesidad de la especialización en temas políticos y de poder.

La columna política, dice Ramírez, es el antecedente del periodismo político que se expresa en el análisis y la investigación, en contraste con la del chisme, el rumor o la crónica del día, que tuvo su auge en la segunda mitad del Siglo 20, cuando las columnas políticas eran casi propiedad de políticos, gobiernos y partidos que las usaban como una especie de periódico mural de la clase política donde los contenidos eran recados de una élite a otra.

Así el periodismo de opinión no sólo ha ido adaptándose a cada realidad política sino también en la medida que avanza la tecnología, el internet y la creciente influencia de las redes sociales. Razón por la cual el periodismo de opinión adquiere una renovaba importancia en tanto se valora como espacio de expresión en el que se tratan temas de interés público desde la argumentación y el pensamiento crítico.

Para la socióloga especialista en temas de comunicación, Antónia Do Carmo Barriga, un periódico es un actor político, capaz de afectar al proceso de toma de decisiones en un sistema político, que si bien, su ámbito de actuación no es la conquista del poder, sino el de la influencia ejercida sobre el gobierno, los partidos políticos, grupos de interés, entre otros. Y que aunque las editoriales o artículos de opinión sean poco leídos y por tanto no lleguen a un público mayoritario, su influencia paradójicamente es muy poderosa, pues los lugares de mayor influencia política están en las columnas editoriales de los periódicos o en el posicionamiento de otros los medios informativos.

Es verdad que el periodismo de opinión mantiene su importancia como instrumento generador de opinión y percepción de la realidad social y política, sin embargo, esta práctica de libertad de expresión se ha vuelto a su vez una herramienta también para distorsionar la realidad de acuerdo a los intereses que representan una gran mayoría de analistas y columnistas políticos.

En la actualidad, sobre todo en procesos electorales, podemos dar cuenta de cómo en el periodismo de opinión se reflejan marcadas preferencias hacia algún candidato o partido político, como también de evidentes expresiones de rechazo y embestidas para con otros. Esta práctica periodística ha existido desde siempre y particularmente en esta contienda electoral de Sinaloa, se puede apreciar un periodismo de opinión que se divide entre quienes disertan su opinión bajo los criterios del compromiso político como si fueran parte activa de algún comité de campaña y los que ejercen su opinión en términos críticos libres de la servidumbre intelectual y compromiso mercenario del periodismo.

Sin duda en cualquiera de los casos es un derecho que ampara la libertad de expresión, una realidad que a su vez se ha convertido en un dilema ciudadano, saber diferenciar las opiniones de las intenciones en el periodismo político.

