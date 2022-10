Permitir el encuentro

La palabra encontrar no significa ir en contra, sino buscar e ir al encuentro. Es cierto que de esa voz deriva también el concepto encontronazo, pero ya desde el Siglo 17 asumió preferentemente el significado de hallar o encontrar.

No obstante, desde mucho tiempo atrás se privilegió el carácter de búsqueda y encuentro. En efecto, ya en el libro del Génesis, se nos dice que Dios fue al encuentro del hombre; no es Adán quien va al encuentro de Dios: “Yahveh Dios llamó al hombre y le dijo: «¿Dónde estás?” (3,9).

En el capítulo 2 del libro del profeta Oseas, es Dios, una vez más, quien va al encuentro del ser humano que ha extraviado el camino. Se dice que el pueblo de Israel es como una mujer que ha abandonado a su novio, pero Dios señala que volverá a atraerla y reconquistarla: “Por eso yo voy a seducirla; la llevaré al desierto y hablaré a su corazón” (2,16). Y, además, le reitera su amor eterno: “Yo te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia y en derecho en amor y en compasión” (2,21).

El experto en espiritualidad, Henri Nouwen, precisó: “Ahora me pregunto si durante todo este tiempo he sido lo suficientemente consciente de que Dios ha estado intentando encontrarme, conocerme y quererme. La cuestión no es: “¿Cómo puedo encontrar a Dios?”, sino: “¿Cómo puedo dejar que Dios me encuentre?”. La cuestión no es: “¿Cómo puedo conocer a Dios?”, sino: “¿Cómo puedo dejar a Dios que me conozca?” y, finalmente, la cuestión no es: “¿Cómo voy a amar a Dios?”, sino: “¿Cómo voy a dejarme amar por Dios?”.

Por eso, volvió a insistir: “Dios me busca en la distancia, tratando de encontrarme, y deseando llevarme a casa”.

¿Me dejo encontrar por Dios?