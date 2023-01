Pertinentes consejos

El primer consejo de Marqués fue: ‘No caigas en lo fácil, por favor, no quieras escribir a toda costa, no tengas jamás ninguna prisa, sé autoexigente siempre, sé tu crítico más duro. Cuando lleguen temporadas donde escribas muchos poemas, más que alegrarte has de preocuparte, leerlos escamado. No tengas nunca una sandwichera de hacer poemas, no escribas poemas formularios, no cedas a las variantes de ti mismo’.

Juan Marqués, Doctor en Literatura Española, además de poeta y crítico literario, escribió el día 9 un artículo en el portal “The Objective”, que tituló “Respuesta a un poeta joven”.

En el escrito supone que un imberbe poeta le envió su libro para recibir su crítica. Los consejos y comentarios versan sobre la poesía, pero, “mutatis mutandis”, se pueden aplicar a cualquier disciplina y a la propia vida.

Añadió que vivimos en una época de mucho ruido y pocas nueces: “Hay muchísimo más ruido, mucha menos atención, menos tiempo, y no sólo es más difícil distinguir lo mejor, sino, sobre todo, es difícil conseguir que los libros verdaderamente importantes reciban todo lo que merecen”.

Aludiendo al estoicismo del emperador romano, señaló: “Hay que ser marcoaureliano: el premio por escribir un buen libro... es haber escrito un buen libro, sin más”, Con este consejo trató de frenar la compulsión a destacar que agobia a muchas personas: “He notado que entre los poetas de tu generación hay una ansiedad editorial especialmente acuciante... si lo que has escrito merece de verdad la pena es imposible que pase totalmente inadvertido”.

Asimismo, recomendó no considerar el trabajo como fábrica de producir dinero: “No pretendas vivir de la poesía... Que tus facturas no dependan de tus versos... La poesía es un destino, no una carrera. Es más un horizonte que algo que hacer”.

¿Atiendo consejos?