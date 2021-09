Interesante perfil de Wikipedia sobre el retorcido autor de la hiper retorcida historia de Peter Pan (casi todas las historias de Walt Disney son hiper-súper-archi-truculentas).

“James Matthew Barrie, (1860-1937) fue un novelista y dramaturgo británico. Es especialmente famoso por haber creado el personaje de Peter Pan, basado en sus amigos, los niños Llewelyn Davies.

Segundo de 10 hermanos, Barrie fue educado en The Glasgow Academyy la Universidad de Edimburgo. Ejerció de periodista en Nottingham, luego en Londres, y luego pasó a ser novelista y posteriormente autor teatral.

James Matthew Barrie nació en el seno de una adinerada familia británica victoriana. Cuando tenía 6 años, su hermano David, de 13, y el favorito de su madre, murió. Su madre nunca se recuperó de la pérdida, e ignoró a J. M. Por ejemplo, cuando entraba en una habitación y veía a su madre, ésta siempre decía «David, ¿eres tú? ¿Puedes ser tú?» y cuando advertía que era James, añadía «Ah, sólo eres tú». Llegó al extremo de solo hacerle caso a Barrie cuando este se ponía la ropa de su hermano muerto. Su padre no se relacionaba en absoluto con los niños.

Este hecho marcó toda la vida de Barrie, ya que su madre no se recuperaría de la pérdida de David, causando en Barrie un enorme deseo por agradarle y por intentar llenar el espacio que su hermano había dejado.

A medida que Barrie iba creciendo en edad, su estatura no se equivalía con esta, de hecho, al llegar a la adultez no superaría por pocos centímetros el metro y medio de estatura, lo que hoy en día está asociado con que el deseo de ser por siempre niño y no crecer, puede traer problemas psicológicos que están relacionados con el crecimiento físico. Médicamente se le diagnosticó enanismo psicosocial. Barrie tendrá un cambio radical cuando viaja y se establece en Londres, será en ese lugar donde su mente se abriría y podría desarrollar sus escritos de mejor manera.