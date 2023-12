gcalles@tec.mx

En México, el mercado de valores logró sostener alzas frágiles para sumar una nueva sesión positiva a la racha reciente, en medio de novedades económicas locales y a la espera de las internacionales. Los indicadores, que vienen de al menos tres semanas de ganancias seguidas, registraron su cuarta alza en cinco días de intercambios y se acercarían a recuperar su mejor nivel desde finales de agosto. El mercado incorpora que el consumo privado en México volvió a crecer en septiembre, mientras que la inversión fija bruta tropezó el noveno mes a partir de una baja en la construcción.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil negativa para las principales bolsas de valores del mundo. Los principales índices bursátiles neoyorquinos mantuvieron el tono negativo, aunque desaceleraron las caídas al final de la jornada del lunes, luego de una larga racha positiva con base en expectativas monetarias. El Nasdaq y SP500, que vienen de cinco semanas consecutivas de ganancias, presentaron su baja más acelerada en tres semanas, mientras que la del Dow Jones fue la peor sesión en una semana, en lo que parece una esperable toma de utilidades.

El SP500 y el Dow Jones no se alejaron demasiado de su mejor nivel en tres meses, mientras que el Nasdaq, más sensible a temas de tasas de interés, marcó su puntaje más bajo en dos semanas. Los inversionistas incorporaron que las órdenes de bienes duraderos cayeron ligeramente más que lo esperado por los analistas para octubre, aunque el miedo a la cercanía de la siguiente recesión por ahora está casi desaparecido. Los operadores ponen la mira en datos que serán dados a conocer más adelante en la semana, principalmente en la nómina no agrícola, la nómina privada y la tasa de desempleo estadounidense.

Nos encontramos en un momento con una inflación en desaceleración y una Reserva Federal que, aunque no ha descartado un alza de tasas este mes, no ha amenazado directamente con realizarla, mientras que el mercado claramente espera que no suceda. El mercado laboral es uno de los principales factores que de mostrar una fortaleza más elevada que la prevista podría trastocar el panorama monetario.

Por otro lado, la venta de autos ligeros anotó otra alza de doble dígito en noviembre, volvió a rebasar el nivel que tenía antes de la pandemia y mostró su mejor avance porcentual para un penúltimo mes en 26 años. En datos locales se dará a conocer en la semana la inflación al consumidor del mes de noviembre, luego que la primera quincena de ese mes anticipara una aceleración. Actualmente no se espera que Banco de México cambie su postura de tasas e incluso ya comenzó la evaluación de cuándo se realizará el primer recorte y a qué velocidad podrían suceder los siguientes.

En temas energéticos, tenemos que los precios del petróleo cayeron por tercera jornada al hilo, ya que los operadores del mercado siguieron escépticos ante el cumplimiento de los próximos recortes voluntarios de algunos integrantes de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos como OPEP+. Así, el precio del contrato de diciembre del barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, bajó 74 centavos para colocarse en 73.04 dólares, mientras que el precio contrato de enero del crudo europeo, Brnet del Mar del Norte, perdió 85 centavos en 78.03 dólares.

Los petroprecios cayeron en su menor nivel en cinco meses, ya que los inversionistas dudan de si se logrará o no el recorte de 2.2 millones de barriles diarios por parte de algunos integrantes de la OPEP+, pues el menor bombeo es de carácter voluntario. Según algunos analistas, la reunión de la OPEP+ del pasado jueves dejó ver la desconexión entre los miembros del cartel después de haber sido pospuesta una semana.

En asuntos cambiarios, observamos que el peso mexicano vivió su peor desempeño diario en casi cuatro semanas, mientras que los inversionistas aguardan información económica relevante antes de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal de este año. De acuerdo con los registros de Banco de México, la moneda azteca cerró en 17.49 pesos por dólar en su modalidad interbancaria, su nivel más débil en tres semanas, con una pérdida de poco más de 29 centavos respecto al cierre de la jornada previa. Por su parte, el Índice Dólar, DXY, que rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, avanzó marginalmente para colocarse en 103.65 unidades, tras haber tocado la semana pasada su nivel más débil de las últimas quince semanas.

El dólar estadounidense recuperó algo de terreno a pesar de que la semana pasada el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se opuso a las expectativas de recorte de tasas tan pronto como la primavera de 2024. Powell dijo el pasado viernes que se requiere más evidencia del proceso desinflacionario en Estados Unidos, a pesar de que reconoció una disminución en los precios. No obstante, advirtió que es demasiado pronto para declarar la victoria contra la inflación y añadió que la autoridad monetaria está preparada para subir las tasas si es necesario.

De ahí que los inversionistas aguardan información económica que los ayude a determinar cuál podría ser el futuro monetario de Estados Unidos, pues en las últimas semanas se han avivado las expectativas de que el organismo comenzaría a recortar tasas a mediados de 2024. Durante la sesión de ayer también trascendió que Janet Yellen, la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, visitará a México el jueves de esta semana para tratar temas hacendarios, de acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.