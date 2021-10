Pinochos en el Ayuntamiento

No es sorpresa lo que les voy a platicar, pero sí es indignante, es un delito y es causa de responsabilidad administrativa por faltas graves.

Si pasa en su vehículo por la Avenida Camarón-Sábalo, a la altura del Hotel Inn at Mazatlán, le tocará disfrutar de un par de enormes pasos peatonales que, según confesión del Alcalde y del Director de Planeación, fueron construidos por los dueños del hotel.

Su servidor hizo una solicitud de información a la Dirección de Planeación, pidiendo copia del permiso de construcción de esos pasos peatonales, y mediante oficio del 9 de septiembre de este año, Jorge Estavillo Kelly, el Director de Planeación, me contesta que no se expidió permiso de construcción “en virtud de que dicha avenida ... aún no ha sido entregada por parte del Gobierno del Estado”.

Dada esa respuesta, obviamente solicité información al Gobierno del Estado para saber si era verdad que aún no entregaba al municipio las obras relacionadas con la remodelación de la Avenida Camarón-Sábalo.

El Gobierno del Estado, mediante oficio SOP-DPC/275/2021 del 4 de octubre de este año, firmado por el ingeniero Óscar Javier Molina Salazar, Director de Programación y Coordinación, responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras Públicas, me responde que las obras de la remodelación de la Avenida Camarón-Sábalo fueron entregadas al ayuntamiento desde el 4 de marzo de 2021 y anexa copia del acta de entrega-recepción correspondiente.

Como vemos, el señor Director de Planeación mintió cínicamente al informar que el Gobierno del Estado aún no entregaba esas obras, para justificar que quienes construyeron los pasos peatonales no solicitaron el permiso de construcción correspondiente. Y para justificar que se quedó cruzado de brazos y no hizo nada por impedirlo.

Nada raro en este gobierno municipal en donde se solapa a unos mientras se lanzan con todo el poder contra otros.

La Dirección de Planeación debió ejercer sus facultades y deberes legales y, ante la ausencia del permiso de construcción para llevar a cabo esos pasos peatonales, debió detener la obra y sancionar a los dueños del hotel, quienes según el mismo Alcalde, son los que se aventaron ese boleto.

En lugar de eso, el Director de Planeación falsea la información y, seguramente por instrucciones de arriba, deja que se lleve a cabo la construcción de esos pasos peatonales impunemente.

¿De qué privilegios gozan quienes construyeron los pasos peatonales?

No estuviera construyendo sin permiso una humilde persona un techito con muchos esfuerzos y ahorros, porque en un dos por tres no solo le clausuran la obra, sino que lo multan.

Estas conductas son indignantes y ponen en evidencia la impunidad con que se puede actuar cuando el gobierno municipal (Alcalde) lo permite.

Y recordemos que la impunidad es la principal causa de la corrupción. No solo es una causa, sino que la alienta.

A como están las cosas, no hay que asustarnos con lo que sigue, más bien hay que esperar qué próxima puntada se les ocurre a empresarios que tienen vara alta con el Alcalde y hasta dónde llega el servilismo y cinismo de este último.

Por cierto, señor Director de Planeación y señor Alcalde, ante la evidencia de que los pasos peatonales se construyeron sin el permiso que exige la ley ¿piensan hacer algo o no quieren causar molestias?

El Alcalde presume de seguir los principios del Presidente de la República. “No mentir, no robar, no traicionar” ¿Usted le cree?