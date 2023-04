Cuando son migrantes, indígenas o simplemente personas pobres, se les discrimina; parece que sus vidas no importan, pareciera que existen ciudadanos de ‘primera’ y ciudadanos de ‘segunda’. Se tiene la percepción de que son seres que poco tienen que aportar a la sociedad. Son discriminados porque en un mundo capitalista y altamente consumista, se cree que los pobres poco aportan a la economía. A este tipo de comportamiento discriminatorio hacia las personas pobres se le llama Aporofobia.

Durante la semana que acaba de pasar, tres niños; hijos de jornaleros agrícolas murieron debido a la falta de salud e higiene en cuarterías de campos en Juan José Ríos, Guasave. Días después, en otra población del mismo municipio, una bebé de dos meses de edad murió en un humilde domicilio particular que, según la madre, le fue negada la atención médica por no tener un documento de identidad. En Ciudad Juárez murieron al menos treinta y nueve migrantes irregulares en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

¿Qué tienen en común todas estas tragedias? Que las víctimas son personas pobres.

Estimado lector, ¿usted cree que, si las víctimas fueran turistas europeos o estadounidenses, hubiera la misma indiferencia por parte de las autoridades? Por supuesto que no, el mismo día habría renuncias y responsables de alto rango.

El concepto de Aporofobia fue construido etimológica, y sociológicamente por la filósofa española Adela Cortina en su libro “Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia (2017). La profesora Cortina lo define como “El rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre”. Etimológicamente proviene del vocablo griego “áporos” que significa pobre y “fobos” que significa temor o miedo. Aunque Adela Cortina construyó el término desde los años noventa, fue apenas incorporado al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en el 2017.

Quien es aporófobo, asume una actitud de superioridad con respecto al “otro”, considera que su posición económica y social es superior y que, por lo tanto, el rechazo o agresión está legitimada. Éste es el punto clave del mundo de las fobias grupales: la convicción de que existe una relación de asimetría, una creencia de que se es superior a la de quien es objeto de rechazo.

En el caso de los migrantes centroamericanos en tránsito, su condición es sumamente grave, pues esa es la condición de suprema vulnerabilidad. Quien no tiene siquiera la protección de un hogar no posee ni un mínimo de intimidad, no goza de protección frente a agresiones externas, frente a trato degradantes, está a disposición de cualquier descerebrado con ganas de divertirse un rato a su costa, o de cualquier resentido deseoso de volcar en alguien su rencor.

El INM siempre ha manejado un “lenguaje suave” en su discurso. Es decir, usa eufemismos para ocultar la realidad que constituyen sus actuaciones de control migratorio en perjuicio de los migrantes. Por ejemplo, en lugar de decir detenciones, que es lo que en realidad son, les llaman “rescates”. En lugar de llamar encarcelamiento a la privación de la libertad, ellos le llaman alojamiento; no son encerrados, sino “alojados”. En lugar de llamar deportación, a las devoluciones involuntarias de los migrantes a su país de origen, ellos le llaman “retorno asistido”. A los centros de detención les suelen llamar “albergues” o “casa del migrante”.

Los finales trágicos como estos que cité arriba, y la indiferencia ante ellos, son sólo una muestra de lo discriminatorios que podemos ser los seres humanos. Pues para Adela Cortina, todos los seres humanos somos aporófobos, esa indiferencia tiene su origen en profundas raíces cerebrales y sociales, pero que como sociedad debemos evitar.

Aún está pendiente la difícil tarea de reducir las desigualdades económicas y sociales en un país como México, pero también debemos cultivar el sentimiento de igual dignidad entre todas las personas.

Es cuanto...