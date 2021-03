Poder respirar

Carlos

El tema iba más allá de una tradición familiar. Carlitos jugaría béisbol. Estaba decidido. No era una opción de entretenimiento; era una de sus tablas de salvación. Una especie de salvoconducto, insuficiente, pero salvoconducto al fin que le permitiría moverse en el mundo de la normalidad. Y como el béisbol no bastaba practicó box, karate, fue a los boy scouts, hizo pesas, lagartijas, millones de sentadillas, reunió una colección de máscaras de luchadores, tuvo decenas de acampadas y cacerías en el rancho del abuelo, pleitos, muchos pleitos, casi todos los pleitos de la escuela. La tarea de su padre fue enseñar a Carlitos a ser un hombre, entrenarlo, curtirlo como al cuero, hacerlo duro, templarle el carácter porque sus moditos suaves y la vocecita pinche que tenía, siempre, y para siempre, le meterían en problemas. Era un deber de padre. Carlitos debía ser hombrecito, porque nació con pito.

Marco

Desde muy niño Marco se sintió atraído por los niños. Muchas veces puso resistencia a eso que no lograba, ni podía entender. Resistió todo lo que pudo. Odiaba “ser el jotito del barrio”, por eso se la vivía encerrado, mudo, vestido de la única manera en que sus movimientos no le traicionaran. Pero un día se quedó sin fuerzas. Terminó dándose por vencido. No pudo frenar algo que al igual que la sangre en sus venas o el aire en los pulmones corría en su interior. Como pudo, terminó la secundaria en la ciudad donde nació y, también como pudo, juntó el dinero que necesitaba para irse a vivir San Francisco, California. La vida fue girando de 45 en 45 grados hasta llegar a los 180. Tras mucho meditar, terapias con especialistas y conversaciones eternas con sus amigos, se decidió a dar el paso: convertirse en una mujer trans. Largos tratamientos hormonales, operaciones delicadas y costosas, nuevas terapias y la esperanza de llegar a ser lo que siempre quiso, le permitieron reconciliarse consigo misma. Después de mucho tiempo de haber estado atrapada en un cuerpo de hombre, por fin, Marcia habitaba el mundo como deseaba: siendo mujer.

¿Qué tienen en común estas dos historias de vida? Las dos hablan del cuerpo. De dos cuerpos expuestos que, como dice Judith Butler, forman parte de las espinosas disputas de género.

Como cuerpos, dice Butler en su libro “Cuerpos que importan”, “estamos expuestos a los demás, y si bien esto puede ser la condición de nuestro deseo, también plantea la posibilidad de sojuzgamiento y crueldad”. Especialmente en sociedades donde impera una férrea normatividad binaria con relación al género. Naces hombre o mujer. Se es una cosa u otra. Cualquier variación es “anormalidad”, “desviación”, “un tropezón de la naturaleza”.

Por eso, como bien apunta Silvia López en un estupendo análisis de la idea del cuerpo en la obra de Judith Butler, “desde nuestro nacimiento, nuestro cuerpo queda expuesto a otros que lo evalúan para insertarlo en un sistema de clasificación binario: hombre o mujer”. Es el ejemplo discursivo de la vida de género y que, poco a poco, vamos construyendo con determinados actos corporales: jugar, hablar, divertirte, vestirte, relacionarte, trabajar, amar, como niño o niña, como hombre o mujer.

Pensar el cuerpo (y al género) de esa manera, no solo nos conduce a reducir nuestra humanidad, sino a legitimar la errónea idea de que algunos cuerpos son masas abyectas, monstruosas, inhumanas. Imagine, por ejemplo, ¿qué pensará la familia de Marcia (más aún, la que fue su esposa) si la viera desfilando en alguno de los carros alegóricos que participan en las marchas del día del orgullo gay? Ahora piense las reacciones que genera un drag queen.

¿Se fija que nuestra formación respecto a lo que es el cuerpo de una mujer y un hombre, puede llegar a generar reacciones peligrosamente inesperadas cuando alguien se sale de la normatividad “aceptada” por la sociedad?

En efecto, como bien apunta Butler, “hay cuerpos que sufren por la existencia de normas que prescriben determinadas maneras de habitar el mundo: una determinada forma de actuar, de expresar afecto, de vestir, caminar. Esas normas, en última instancia, distribuyen la posibilidad de vivir una buena vida o, por el contrario, contribuyen a que determinados cuerpos sean considerados patológicos o sea humillados o violentados”.

Y, justamente, es lo mínimo que merecemos quienes formamos parte de cualquier sociedad: poder respirar. Estar a salvo de la violencia que hostiga, clasifica, discrimina y que -dice Butler- muchas veces lleva “al suicidio o a llevar una vida suicida”.

Refrendar el valor del cuerpo, como dice nuestra autora, es reconocerlo-en-relación, interdependiente, como una “instancia vinculada”, “enredada en una trama de relaciones sociales que permiten que una vida merezca la pena”. Esto es así porque desde el momento mismo de nuestro nacimiento, necesitamos de los demás. No nacemos solos. Venimos acompañados de alguien. Necesitamos de otros para nacer y florecer como personas, como seres humanos con dignidad, de ahí que a lo largo de toda nuestra vida requeramos de redes de afecto y apoyo.

La mirada de Butler sobre el cuerpo, y su necesaria interdependencia, es la de una feminista de izquierdas en mayúsculas. La cual, por cierto, y ya para cerrar, afirma: “una izquierda que rechaza el feminismo no es una izquierda legítima”.

