Yasuke: la leyenda

del samurái negro

https://sloquehaycom.wordpress.com/2019/10/18/yasuke-la-leyenda-del-samurai-negro-que-la-historia-olvido

Por Satya Toro

Quizás suene extraño, pero en 1581 arribó a Japón un guerrero africano que más tarde se convirtió en un samurái bajo el gobierno de Oda Nobunaga, un lord feudal del Siglo 16.

Se le conocía como Yasuke, aunque los historiadores están seguros de que este nombre lo adquirió en Japón. Su nombre real es un misterio.

Al llegar a Kioto, rápidamente llamó la atención por su color de piel, además de su estatura de 1.88 m. Era visto como un titán, la promesa de un guerrero infalible e invencible.

Thomas Lockley es un historiador que se ha encargado de hacerle seguimiento a la vida de este guerrero. Escribió un libro titulado The African Samurai: The True Story of Yasuke, a Legendary Black Warrior in Feudal Japan.

Llegó a Kioto acompañando a misioneros jesuitas. Lockley asegura que los pobladores, al verlo, pensaron que se trataba de una especie de dios.

La estatura promedio de un hombre japonés, para la época, era de 1.58 m. Por lo que la talla de Yasuke, de casi 1.90, les resultaba impresionante.

La historia ha inspirado un sinfín de producciones infantiles, como el caso del manga Afro Samurái. Recientemente se conoció que Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther, encarnaría a Yasuke en una nueva producción de Hollywood próxima a anunciarse.