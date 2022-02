‘Al final no se sabe qué es peor, si los gobiernos que controlan y cortan las alas de sus empresas o los gobiernos que crían cuervos’. ¿Cuál es peor: el populismo o la tecnocracia?

El Rami: “No hay más que ver lo que le ha sucedido a la acción de AliBaba. Desde que el Gobierno chino comenzó a intervenir en los asuntos de la empresa, desapareció a su CEO, comenzó a regular las entregas con el pretexto de contagios de Covid y demás monerías, su acción ha perdido más de la mitad de su valor. A esto hay que agregar que pende sobre ella la espada de Damocles porque si no cumple con los estándares contables de los EU, va a tener que dejar de cotizar en el NASDAQ. Total que la acción cayó de más de 300 dólares a 120 que está hoy. Y supuestamente es un gobierno que favorece los negocios.

Aquí en cambio, Amazon tiene comprado al Congreso y al Senado, a The Washington Post, a todos los reguladores y hace lo que la da la gana. En el proceso, está acabando con todo el comercio al menudeo. Está creciendo a un ritmo tal que sus ventas superan ya el PIB de la mitad de los países del mundo. Amazon’s revenue larger than the GDP of half the world’s countries! (bookbrowse.com).

