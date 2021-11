Por eso yo no barro los viernes

Desde el fondo del panteón San Juan, se pudo ver cómo la pequeña silueta de Remigia casi casi salía desde abajo.

Subió las escaleras, y gritó palabras para ahuyentar a una pequeña manada de tres perros flacos que intentaban persuadirla a que entrara al camposanto.

Pasó con valentía entre los canes y gatos que también se acercaron a ver el barullo, con una bolsa con tomates, cebollas y chiles que se trajo del Mercado de la Juárez y una Fanta de naranja de 600.

Se perdió un momento y saltó a la vista de nuevo, con una escoba.

Podrían imaginarse a alguna bruja, pero Remigia Ortiz Ayón de lejos irradiaba más magia que cualquiera de las brujas conocidas.

Con mucha fuerza, comenzó a tallar el piso irregular con las cientos de cerdas de escoba de plástico, entre bordes simétricos, hendiduras, jaladeras de hierro y pegostes de concreto, para arrancar la eterna hojarasca del lugar.

“Voy a ir y me voy a quejar al Ayuntamiento, porque son buenos para cobrar, pero siempre está sucio. Yo he estado viniendo y barro”, dice.

“Vengo cada vez que puedo, dos veces por semana”.

No pide permiso, dice, para reforzar la independencia que le da la lucidez a sus 77 años.

Carga con la bolsa de mandado para aprovechar el viaje de los 11 pesos que le cobra el camión.

No le pide permiso ni el favor a ninguno de sus cinco hijos, pero más para no molestar que otra cosa.

La razón por la que Remigia está ahí no es porque se acerca el Día de los Santos Difuntos, sino porque tiene a seis personas enterradas en el panteón más viejo de Culiacán.

Y barre, con fuerza y sin más reniego que la falta de trabajo del Ayuntamiento, porque a su marido Roberto Ruvalcaba, no le gustaba mirar basura y quedarse sin hacer nada.

“Él siempre me ayudaba a barrer. Nunca le gustó ver cochinero y por eso yo vengo y barro y le rezo”, dice.

Murió apenas hace tres meses, pero Remigia visita el lugar, un par de tumbas de diseño arqueológico del siglo 19, desde hace 55 años, porque ahí están su madrina y las hermanas de ésta. Y pues ahora también está su Roberto.

“Cuando murieron sus hermanas, sus hermanos, yo venía y les traía flores, y les rezaba y por eso vengo yo aquí, porque a mí me pasaron el terreno, pero primero fueron la familia Andrade Andrade, y ahora como nomás quedaron dos; ellos vivían en México, yo les dije ‘¿por qué no me pasan el terreno a mí?, yo les limpio, les prendo veladoras, les rezo, les mando decir misa”, recalca.

Tiene a seis personas a los que les reza, pues en la suma incluye a sus dos padres, que están en el panteón de Bacurimí.

Su madrina se llamaba Evangelina Andrade, quien le cambió el nombre por Emma; se fue a vivir con ella desde los 15 años, hasta que se casó con Roberto a los 23.

“Pero yo siempre la seguí navegando, hasta que murió”, recuerda.

Remigia o Emma, no ha dejado de barrer. No debe medir más de 1.50 metros de estatura, el cubrebocas KN95 le tapa casi toda la cara y sus ojos se ven más grandes por sus gafas que también lucen más grandes de lo normal. Usa el cabello corto y sus movimientos son perfectos, son fuertes y sin titubeos.

Hace poco tuvo una mala experiencia con un sobrino de su madrina que falleció en el Hospital Civil; lo estuvo cuidando por unas semanas y una doctora lo trató mal, y luego a ella también.

Tiene la sospecha de que se quedó con algún dinero del sobrino, porque él mismo le dijo que se lo daría a cuidar.

Remigia cambia el tono de su voz a modo de secreto y complicidad: él se fue porque le dolía un rodilla, una pierna, “por eso te digo yo que en el Hospital Civil lo dejaron morir y la fregada doctorcita, su amiga, era fregona, se quería quedar con el dinero...”.

Contó que después de un fin de semana llegó un lunes y halló el colchón y la sábana limpios.

“...Por eso te digo, que esas doctorcitas y enfermeras, en el Hospital Civil, lo dejaron morir y como él vivía solo aquí, yo era la que lo navegaba. ‘¿Oiga y el enfermo de aquí?’ ‘¡Ya se murió!’, me dijo... así me dijo, la fregada enfermera, ‘ya se murió’”, explica.

Comenzó a buscar a la doctora, porque el sobrino de la madrina le había dejado dinero.

“Sabe cuánto le dio, porque ella nada más me dio 900 pesos”, lamentó.

“Por eso yo les dije a todos: ‘nunca me lleven a ese hospital, y como yo tengo Issste, por mi esposo yo tengo Issste. Él trabajó en Correos”.

El tono de Remigia ahora cambió a modo orgullosa.

“Cuando yo conocí (a Roberto) ya trabajaba adentro, en la oficina. Él no era cartero”, aclaró.

“¿Y estaba guapo, Remigia?”.

“Sí, si no no me hubiera casado”.”¿Cómo era?”.

“No muy alto, así como tú, pero delgadito. No muy moreno, así medio blanquito”.

Lo conoció en la calle. Él venía de Guadalajara, se había mudado con su madre, a quien acompañaba por las tardes para ir a rezar el rosario a la parroquia del Santuario.

Remigia, que vivía por la calle Ángel Flores, le quedaba de paso a Roberto, y fue cuestión de tiempo para que comenzaran a salir.

Cuando se casaron, ella tenía 23 años y él no tenía los 25 que dijo, sino 30.

“Duramos 53 años casados”, recuerda.

Tuvieron cinco hijos y ahora tienen a 10 nietos.

Remigia no ha dejado de barrer. Y me cuenta que su familia llegó a Culiacán luego de migrar de La Campana, un pueblo enclavado en la sierra y a más de mil metros de altura sobre el nivel del mar en Durango, a Cosalá, Sinaloa.

Ella llegó de cinco años a Culiacán.Asegura que cuando su padre murió le faltaban tres meses para cumplir 100 años.

“Quizás de ahí sacó la longevidad, Remigia”, le digo.

“Sí, seguramente, completa la charla.

“Y nomás porque lo hicieron enojar, si no todavía estuviera”.Guarda silencio un rato, y Remigia de nuevo recuerda a Roberto.

“Él siempre me ayudaba a mí en todo; ya para morirse, murió un domingo, y un viernes me dijo: ‘me levanto y te ayudo a trapear’, por eso no trapeo los viernes... ‘no’, le digo, porque si te levantas te caes y no te puedo levantar”, recordó.

“Y es que se cayó de pompis y ya no lo pude levantar y ya no quiso comer... Él me ayuda con mis hijos, de chiquitos él los navegaba, los bañaba, los cambiaba, nos venimos a misa”.

Roberto Ruvalcaba Rodríguez trabajó por 31 años en Correos y era muy caritativo, dijo. Porque si miraba a alguien en la calle les decía: “ten, tómate una Coca”, y les daba dinero.

Después de despedirme de ella, en el panteón San Juan, lamenté no haberle preguntado cómo le gustaba más decirle a Roberto: Remigia o Emma.