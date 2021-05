¿Por qué razón hace lo que hace?

Según un estudio de Economist Intelligent, más del 78 por ciento de las personas afirman que las empresas no solo deben medirse por su aportación económica a una sociedad, sino también por su aportación social. No es suficiente generar fuentes de empleo y riqueza, sino además qué tanto se mejora el bienestar de las personas, su calidad de vida y su contribución al bien común

Una de las preguntas más relevantes que se debe hacer una compañía en sus inicios de operación, es por qué se dedica hacer eso, y en muchas ocasiones no se tiene muy claro, puede ser por herencia familiar, por una oportunidad de mercado o simplemente por ganar dinero, lucrar al máximo, lograr el retorno de inversión lo antes posible, cotizar en la bolsa, etc.; pero esto no debe ser la razón principal por la cual usted ha decidido emprender su negocio.

Según un estudio de Economist Intelligent, más del 78 por ciento de las personas afirman que las empresas no solo deben medirse por su aportación económica a una sociedad, sino también por su aportación social. No es suficiente generar fuentes de empleo y riqueza, sino además qué tanto se mejora el bienestar de las personas, su calidad de vida y su contribución al bien común.

Una compañía debe analizar dos ejes donde se enfoque su idea de negocio: por un lado, el económico y por el otro lado, la pasión, si una empresa solo se enfoca en el eje de lo económico, posiblemente se frustre, porque su motivación se limita a ganar dinero y en cuanto no lo logre de acuerdo a sus proyecciones financieras, tendrá una gran insatisfacción.

Por otro lado, si el eje principal es la pasión, también presentará un nivel de frustración, ya que las empresas lucrativas, además de contribuir al bien común y en el desarrollo de sus colaboradores, deben generar ganancias y maximizarlas en la medida de lo posible para alcanzar la rentabilidad esperada.

Entonces, ¿dónde está la clave en estos dos ejes? En la intersección de ganar dinero y la pasión, ¿qué significa esto?, lograr tener una compañía que logre los resultados financieros más satisfactorios de acuerdo a sus objetivos corporativos y hacer aquello que les apasiona.

Las empresas son fuentes de innovación para lograr que las personas resuelvan sus necesidades de una manera óptima y esto se logra con pasión y enfoque de negocios. Pero, ¿Cómo le hago para hacer las cosas con mayor pasión? Existe el modelo del Círculo Dorado de Simón Sinek, que ha ayudado a muchas compañías a entender mejor sus negocios y enfocarlos al mejor de los éxitos. Este modelo presenta tres cuestionamientos muy fáciles de leer, pero representan un gran reto en cómo desarrollarlos y resolverlos.

El primer cuestionamiento es ¿Por qué razón haces lo que haces?, en lo personal es el más complicado de resolver, ya que implica un análisis y una reflexión profunda para entender por qué una persona se levanta a trabajar una jornada de 12 horas todos los días. ¿Qué es lo que lo impulsa hacerlo? ¿En qué radica la motivación interna para llevarlo a cabo? Esta es la parte más emocional del modelo de Simón, ya que implica qué tanto puede trascender la vida de un empresario en lo que está llevando a cabo.

En este cuestionamiento, no puede tenerse como respuesta, ganar mucho dinero, por qué es muy buen negocio o por qué me pagan muy bien, esto sería una posición muy mediocre, que provocaría con toda seguridad, que declinara su negocio o no lograría trascender en la vida de las personas. En cambio, cuando la respuesta es me apasiona, me inspira, me motiva, se convierte en el motor más importante para trabajar todos los días, para aportar sus mejores talentos en la compañía, y para ser cada vez un mejor empresario o colaborador.

El segundo cuestionamiento de este modelo es ¿Cómo lo haces posible? Esto implica cómo lograr el por qué hago las cosas y encontrar una diferenciación muy clara, contundente y significativa para sus clientes. Aquí es donde se requiere de una gran creatividad para lograr posicionarse como una compañía distinta a las demás y que fascina al mercado, en la forma de cómo resuelve las necesidades. Pero esto depende de que el primer cuestionamiento esté muy claro para inspirar a toda la compañía en enfocarse en el cómo lo venden y no en qué venden. Por ejemplo, existen muchas compañías que venden autos, pero cómo los vende tu empresa, es la diferencia para distinguirse de los demás.

Por último, existe el tercer cuestionamiento, y este radica en el ¿Qué es lo que haces? Esto representa ¿Qué productos y/o servicios tangibilizan el primer cuestionamiento del por qué lo haces? Aquí se trata de llevar a cabo la razón de ser del negocio y cómo lo pueden diferenciar del resto. También representa un gran reto empresarial, ya que el por qué puede ser algo muy ilusionista, que difícilmente se puede concretar en algo real o simplemente no es viable llevarlo a cabo. Es necesario asegurarse que el por qué, es factible fabricarlo y comercializarlo.

Estas tres preguntas son complejas de resolver, sobre todo la primera, pues ahí está la esencia de la empresa, la razón de ser de todo lo que hacen, y luego viene cómo puedo hacer algo distinto a los demás, que realmente sea visible para el mercado, que tenga una diferenciación clara y que, por esto, la empresa tenga un posicionamiento muy definido respecto a sus competidores, y al final, todo esto, llevarlo a cabo de una manera tangible.

Sería muy interesante y enriquecedor que su empresa reflexionara los tres cuestionamientos, ya que puede resultar que sea el inicio de una nueva forma de administrar su compañía, para lograr que trascienda y deje un legado en la sociedad.

Articulista y Autor del libro “Merca Think, pasión + disrupción”

Conferencista en ICAMI Región Noroeste

ICAMI, Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo