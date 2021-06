Post electoral

...en las actas vienen apartados para que se escriba el número de votos tanto con número como con letra, y gracias a esta instrucción descubrí varias maneras incorrectas en que se puede escribir un número por ejemplo 129, ‘zientoveintenueve’, ‘siento veinte nueve’, ‘zientobeintynuebe’, entra otras formas, esto quizá le parezca cómico, pero no debería de serlo...

Permítame empezar ofreciéndole una disculpa por no haber estado con Usted la semana pasada, ¿qué le pareció la jornada electoral? ¿Votó? Espero que sí lo haya hecho, de igual manera espero que la emisión de su voto haya sido sin ningún contratiempo.

El IEES ya declaró un ganador en lo referente a la elección de Gobernador, de igual manera lo hicieron los consejos distritales, así como los municipales respectivos, algunos candidatos (que no fueron declarados ganadores) han impugnado y habrá que esperar si estas impugnaciones surten los efectos deseados por quienes las interpusieron.

Hay varios análisis que seguramente ya leyó respecto del desarrollo de esta jornada electoral que acaba de pasar, yo por mi parte le puedo decir que ha sido un gusto presenciar cientos de personas comprometidas con la democracia, trabajando hasta altas horas de la madrugada, con la única finalidad de cumplir con el trabajo. Esto se lo digo porque en el Distrito 13, la sesión del domingo 6 de junio inició a las 8:00 am y terminamos hasta el día siguiente alrededor de las 5:00 am, el miércoles 9 de junio el cual es el día del cómputo terminamos a las 3:00 am del día jueves 7 de junio, teniendo que decretar un receso y continuar a las 10:00 am, para por fin concluir alrededor de las 19:00 horas y durante estas horas pude ver (y corroborar) el esfuerzo tan grande que se hace para que se cumpla con lo ordenado por nuestra ley y también educación cívica.

En esos días (6 de junio y 9 de junio) tuve que “cantar” los resultados de las boletas, es decir los resultados de cada una de las casillas (tanto de la elección de Diputado local como de Gobernador) y aquí quiero decirle que observé algo, nos cuesta escribir con letra los números y seguir instrucciones, en las actas vienen apartados para que se escriba el número de votos tanto con número como con letra, y gracias a esta instrucción descubrí varias maneras incorrectas en que se puede escribir un número por ejemplo 129, “zientoveintenueve”, “siento veinte nueve”, “zientobeintynuebe”, entra otras formas, esto quizá le parezca cómico, pero no debería de serlo; de hecho me gustaría que los ahora candidatos electos, pongan atención en esta pequeña pero relevante observación, el escribir los números correctamente es información que se da en primaria, y claro que para el caso de los votos, si el numero es 129 y se escribe incorrectamente, cuentan los 129 votos, pero esto no significa que debamos de sonreír y pensar en otra cosa, debemos de ver cómo seguramente este tipo de errores se repitieron en miles de casillas y actuar en consecuencia. Usted podrá pensar (y con razón) que hay cientos de miles de problemas más importantes que atender, pero recuerde que estamos hablando de educación básica, y que cientos de miles de nuestros hermanos mexicanos no pueden escribir correctamente los números, repito educación básica fundamental.

Cambiando de tema, esta semana, se aprobó el llamado matrimonio igualitario en nuestro Estado con una votación de 23 votos a favor y una ausencia de 17 diputados, ojo también se aprobó que la figura del concubinato se de entre personas del mismo sexo, por lo que se modificará el texto de los artículos 40 y 165 del Código Familiar de nuestro Estado, el cual a la letra (aun dicen) “El matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer...” y “El concubinato es la unión de un hombre y una mujer quienes, sin impedimentos legales...” por lo cual ahora en lugar de decir hombre y mujer dirá dos personas.

PD 1. El respeto al derecho ajeno es la paz.

PD 2. En Baja California también se aprobó el matrimonio igualitario.

PD 3. ¿Ya sabe lo que pasó en Cucurpe, Sonora? ¿No? Luego le platico.