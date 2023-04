Las elecciones próximas van a ser interesantes, van a ser una especie de referendo aleccionador, para medir el ánimo de la ciudadanía, sobre cómo califica los cambios que han tenido lugar en el presente sexenio y hasta qué punto está dispuesta a apoyar la transformación, con una visión moderna de las cosas y el combate a fondo de la corrupción. Y, sobre todo, medir su peso en el establecimiento definitivo de una democracia verdadera, sin medias tintas. Consolidar la democracia siempre ha sido una demanda de este noble pueblo, todo indica que llegó la hora en que la democracia sea un hecho tangible en nuestro país.

Estamos en el preludio de intensas contiendas políticas en el territorio nacional, comenzando con las actuales campañas políticas que tienen lugar en los estados de México y Coahuila, que se resuelven el 5 de junio próximo, con la elección de gobernadores. Pasando esos dos procesos electorales, entrando al año 2024, inmediatamente se inicia la gran contienda política para la elección presidencial y la renovación de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, la de Senadores y Diputados federales. Esa agenda la tienen en la mente los ciudadanos, lograr las dos terceras partes de mayoría, incluso con holgura, en el Congreso de la Unión, es crucial para el partido Morena, a fin de hacer las reformas pertinentes a la Constitución.

Los ciudadanos han aprendido bien la lección que vivieron en el Congreso Legislativo actual, donde Morena tiene mayoría simple, pero no alcanza las dos terceras partes para reformar la Constitución; por eso, es fundamental ganar la elección presidencial del 24 y ganar mayoría en el Congreso de la Unión, que permita a Morena alcanzar las dos terceras partes del Congreso. Eso es imprescindible para establecer la democracia definitiva en nuestro país e impulsar reformas de gran calado que refuercen nuestro progreso con beneficio social.

Existe mucha claridad entre la ciudadanía sobre cuál será la estrategia en la elección presidencial, a definirse el 2024. Hay plena conciencia de cómo se debe garantizar el triunfo electoral, mediante el sufragio masivo de los ciudadanos que acudirán a las urnas. La ciudadanía es consciente de su responsabilidad histórica en la contienda presidencial que viene y buscará garantizar que su voto cuente y decida la elección sin contratiempos. Las condiciones políticas que privan en el país indican que va a seguir adelante la Cuarta Transformación, con el apoyo multánime de la ciudadanía. La transformación del país, sin duda, seguirá con paso firme, gracias al soporte y la voluntad ciudadana.

El ambiente político en el país da certeza de que la economía del país se mantiene estable, con una sólida tendencia al alza, razón por la cual se percibe un futuro optimista. No hay nada que obstruya el desarrollo económico, según indican las variables macroeconómicas del país y, sobre todo, los bienes que vienen obteniendo las clases más desprotegidas del país. A los promisorios indicadores macros, habría que agregar los indicadores de la percepción que tiene la ciudadanía de sus expectativas de bienestar, gracias al empuje que viene alcanzando la economía nacional.

La estrategia económica de progreso con bienestar ha venido funcionando bien, no puede negarse. Lo que se concibe en el futuro es alentador, no se ve nada que perturbe ni obstaculice la buena marcha del país. Abandonado el modelo neoliberal y su recetario privatizador, que sólo beneficiaba a la capa más alta, a la oligarquía, el nuevo rumbo que se ha impulsado ha dado buenos resultados. Sólo la oposición, cerril y nostálgica, que padece el país, lo desdeña sin argumentos sólidos, con puras especulaciones trasnochadas, desfasadas por completo de la realidad. Lamentablemente, la oposición conservadora no logra encontrar la cuadratura del círculo a la política del país y, a falta de propuestas, todo lo basa en especulaciones y denuestos.

Siempre los ciudadanos han postulado la demanda del establecimiento de la democracia, en la vida política y social del país. Y nunca habíamos visto la posibilidad de alcanzarla con tanta certeza como en la actualidad, y vaya que hemos sido escépticos acerca de este tópico desde larga data.