El testimonio de Tucídides no está tan alejado de lo que ahora estamos viendo con la pandemia del coronavirus; la naturaleza humana no cambia y el llamado al orden, a la disciplina, a no perder el enfoque de que todo mal tiene una salida, se pierde cual campanada en el desierto. A la pandemia, en algunos sitios, hasta se le perdió el miedo”.

La izquierda, siempre dividida

“Orwell, un socialista, atacaba fuertemente a Inglaterra y su estructura social (‘Such, Such were the Joys’). Además era un fuerte crítico de Europa y su actitud colonizadora tachándola de una burla (Marrakech - Sic). Recién casado en 1936, partió a España para atacar al fascismo. Era parte del Batallón Obrero de Unificación Marxista (POUM), de corte trotskista y para su sorpresa tenían que combatir contra los comunistas fieles a Stalin tanto como a los Franquistas. Fue perseguido por agentes estalinistas y resultó herido. Pudo escapar gracias a su nacionalidad, pero vio cómo muchos de sus compañeros fueron fusilados o encarcelados. Esta experiencia con los modos de actuar del totalitarismo lo orilló a escribir ‘Homage to Catalonia’. En 1944 termina de escribir ‘Rebelión en la granja’ (‘Animal Farm’) que se publicó en 1945, justo cuando la Segunda Guerra terminaba y Occidente empezaba a desconfiar de Stalin. Esa es sólo parte de la cuantiosa obra de Orwell, que te invito a leer”.

Por algo dicen que Franco (el militar ganador de la guerra civil) básicamente sólo debía esperar a que sus enemigos (anarquistas, comunistas, sindicalistas, socialistas) se despedazaran mutuamente, mientras él ahorraba soldados y balas.