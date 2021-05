Premios de la Academia

En picada

Millones de telespectadores gringos en los Oscars, en los últimos ocho años: 43.7, 37.3, 34.4, 32.9, 26.5, 29.6, 23.6, 9.8. ¿Descenso de interés de la teleaudiencia en ese evento porque es aburrido, muy largo, repetitivo? No sólo eso; es algo mucho más profundo. Ya no hay monopolio de estrellas o más bien este firmamento se ha ampliado gracias a las redes por Internet. Las “celebridades” ya son muchas, efímeras y locales; ahora todos tienden a tener sus 15 minutos de fama. La consecuencia es un tanto peculiar: Hollywood no sólo ha perdido el atractivo de su fiesta anual, sino su misma esencia. Hollywood no se ha colapsado, pero es ahora mediocre y no refulgente; no se ha derrumbado pero sigue bajando un peldaño decisivo, cualitativo (algunos dirían cuántico). No está muerto, pero envejece y se va haciendo poco a poco irrelevante, como el anciano que todos respetamos y recordamos con nostalgia pero que ayuda poco a combatir los avatares del día con día y a veces incluso estorba. ¿Hollywood está siguiendo los pasos declinantes del vodevil o el music-hall de 1850 a 1930? Quizá.

En su discurso de despedida ante el Congreso en 1951, el multipremiado general gringo de 5 estrellas Douglas MacArthur (1880-1964) dijo, recordando la ancestral conseja: “Los soldados viejos no mueren: simplemente se desvanecen”. Tal vez Hollywood se está desvaneciendo.