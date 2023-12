gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

Creencias religiosas

Algunos preparacionistas tienen preocupaciones más especializadas, a menudo relacionadas con la adhesión a creencias religiosas apocalípticas.

Algunos cristianos evangélicos se aferran a una interpretación de la profecía bíblica conocida como el rapto post-tribulación, en la que el mundo tendrá que pasar por un período de siete años de guerra y dictadura global conocido como la Gran Tribulación. Jim McKeever ayudó a popularizar los preparativos de supervivencia entre esta rama de cristianos con su libro de 1978 Christians Will Go Through the Tribulation, and How To Prepare For It.

Del mismo modo, algunos católicos son preparacionistas, basados en apariciones marianas que hablan de un gran castigo de la humanidad por parte de Dios, en particular las asociadas a Nuestra Señora de Fátimay Nuestra Señora de Akita, que afirma que «el fuego caerá del cielo y aniquilará a una gran parte de la humanidad».