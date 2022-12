lqteran@yahoo.com.mx

Los ciudadanos celebran las buenas acciones del actual gobierno, que no detiene su esfuerzo en la construcción de una vida mejor para el pueblo. Para lograr esta meta y concluir su plan de desarrollo con bienestar invierte notables recursos. Estamos ciertos que se alcanzará el bien social generalizado, hay condiciones idóneas para consolidar esta etapa de reconstrucción nacional.

“Como México no hay dos”, dicen con mucha certeza los conocedores de la psicología social de nuestro país. Tras esta afirmación existen innegablemente infinidad de evidencias que corroboran tal aseveración, por lo mismo sus ciudadanos se encuentran optimistas por su futuro. Vislumbran un porvenir de bienestar, lleno de buenas nuevas, de acuerdo con la regeneración política que vivimos, les da certidumbre del rumbo emprendido a partir de 2018, que cambió el rostro socioeconómico y dio inicio a una nueva realidad nacional.

Hay indicadores incontrastables que presagian buenas expectativas en el sendero del país. Pese a los detractores, que recurrieron a maniobras leguleyas y lanzaron andanadas de propaganda rumoróloga, obras de gran calado como el Tren Maya, la refinería Tolteca, el corredor Transístmico y los programas sociales avanzan, de tal forma que nada ni nadie puede enturbiar ese porvenir halagüeño que llena de buenas expectativas a los ciudadanos del país.

Estas acciones se encaminan a cumplir los vaticinios que, desde tiempos pasados, han venido formulando expertos, que se admiran de las riquezas naturales con que cuenta el país. Por primera vez, en muchos años, vemos condiciones inmejorables para dar un salto de grandes dimensiones en bien de la sociedad, pocas veces se había presentado la oportunidad de abolir las añejas desigualdades con herramientas sólidas.

Los ciudadanos celebran las buenas acciones del actual gobierno, que no detiene su esfuerzo en la construcción de una vida mejor para el pueblo. Para lograr esta meta y concluir su plan de desarrollo con bienestar invierte notables recursos. Estamos ciertos que se alcanzará el bien social generalizado, hay condiciones idóneas para consolidar esta etapa de reconstrucción nacional.

En el plano político tenemos a una ciudadanía más participativa y mejor informada, reacia al engaño y a la manipulación, que toma el pulso del acontecer nacional gracias a las conferencias mañaneras del Presidente y a las benditas redes sociales. Ha sido, gracias a esta revolución de las conciencias, que se ha podido consolidar un cambio de tal envergadura como el que viene promoviendo el gobierno de la Cuarta Transformación. Ha sido esencial contar con el apoyo del pueblo, mismo que se viene expresando de distintas maneras a favor de los cambios emprendidos.

Queda al actual régimen no dormirse en sus laureles y no bajar la guardia para consolidar la transformación del país y que esta no se detenga; por el contrario: que cada vez tome mayor impulso, porque el gobierno sabe que cuenta con el apoyo popular para la consecución de sus proyectos de transformación.

La revolución de las conciencias no es otra cosa que el establecimiento de la democracia, sin cortapisas, que ha sido una exigencia histórica de la ciudadanía, que quiere Legislaturas más eficientes y representativas, elecciones menos suntuarias pero más prístinas en el respeto al voto y a la voluntad popular. Esto es de gran significado, después de décadas de venir luchando por el establecimiento de la verdadera democracia, la cual, junto a la economía de bienestar, avanza viento en popa, pese a las piedras en el camino que pone la oposición conservadora.

Cuestión de ver lo que se viene haciendo en el país entero, a estas alturas el proceso de transformación es irreversible, de eso la ciudadanía está consciente y va a defender con bravura los avances logrados. Quedan todavía dos años y cacho del actual sexenio, en los que habrá de ahondarse en impulsar la democracia plena.

Como lo hemos enfatizado siempre: la transformación implica cambiar con sentido social muchos rubros de la vida nacional, hacia esa senda encamina su destino este noble pueblo que, en el 2018, decidió marchar construyendo su propio porvenir, sin nefastos tutelajes.