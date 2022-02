Prevenir pandemias cuesta 95 por ciento menos

Los patógenos que se transmiten de animales a humanos son conocidos como ‘enfermedades zoonóticas’ y estas son cada vez más frecuentes por el aumento de la destrucción de ecosistemas y la explotación de la vida silvestre.

Los expertos señalan que la pandemia de Covid-19 inició cuando el coronavirus de un murciélago contagió a un humano en el mercado de animales de Wuhan, China. La pandemia ha cobrado la vida de más de 5.7 millones de personas a nivel mundial y costará alrededor de 12.5 mil billones de dólares a la economía mundial para el año 2024.

A tres años de la pandemia de Covid-19, un grupo de expertos liderados por la Universidad de Harvard elaboraron un manual (REPORT OF THE SCIENTIFIC TASK FORCE ON PREVENTING PANDEMICS) para prevenir que patógenos transmitidos por animales infecten humanos. Este estudio publicado en Science sugiere implementar tres estrategias de prevención pandémica: detener la deforestación, mejorar el monitoreo de enfermedades, y regular el comercio de fauna silvestre.

La implementación de estos lineamientos preventivos reduciría dramáticamente la pérdida de vidas humanas y el gasto anual que implica el manejo de una pandemia. Para ser exactos, prevenir una pandemia cuesta noventa y cinco por ciento menos que lidiar con ella.

Para este estudio, el equipo de Harvard revisó la mortalidad de enfermedades zoonóticas emergentes tomando como punto de partida la influenza española de 1918.

El análisis concluye que tomando en cuenta la población mundial actual, 3.3 millones de personas morirán cada año por brotes virales. Esta pérdida de vidas se traduce entre 350 mil millones a 21 mil billones de dólares anuales, dependiendo de los distintos estimados monetarios de la vida humana. Adicionalmente, los brotes epidémicos ocasionan una pérdida anual de 212 mil millones de dólares en pérdidas económicas directas.

En contraste, las técnicas avanzadas para prevenir brotes futuros, llamados “prevención pandémica primaria” costaría alrededor de 20 mil millones de dólares anuales. El estudio hace énfasis en que hemos manejado inadecuadamente la pandemia, enfocándonos en vacunas, diagnóstico, y acciones pos-brote, ignorando mecanismos para prevenir la próxima pandemia.

En conclusión, la deforestación y otros cambios ocasionados a la tierra son la principal causa de los brotes zoonóticos epidémicos que han ocurrido desde 1940. Nuestros esfuerzos para prevenir futuras pandemias deben de enfocarse en prevenir la deforestación, combatir el calentamiento global, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, proteger los suministros de agua, y salvaguardar la biodiversidad.

Por último, disminuir los índices de obesidad y enfermedades crónicas no infecciosas (diabetes, hipertensión) se traducirá en una menor mortalidad derivada de complicaciones por contraer enfermedades infecciosas.