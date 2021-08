Proposiciones de la Coparmex

Ya en otro artículo hablamos de la primera parte del documento en que la Confederación Patronal de la República Mexicana, en respuesta a las invitaciones hechas por el Gobierno, hizo una serie de proposiciones para ir saliendo de la crisis.

Hablamos de que la Coparmex propone la titulación de la parcela ejidal, de que el gobierno debe actuar en las áreas que le corresponde y cómo debe proporcionarse efectivamente la participación de todos en la solución de los problemas del País. Hoy mencionaré las condiciones que propone la Coparmex para dar credibilidad al mexicano respecto a sus autoridades.

Primero, abatir la inflación. Todo mundo sabe que el excesivo gasto público es el principal generador del déficit gubernamental que nos endeuda interna y externamente. Además, las autoridades no se aguantan y ponen a trabajar horas extras a las máquinas de hacer billetes, creando así un problema inflacionario, que no significa que las cosas valgan más, sino que los pesos valen menos.

El Gobierno es el que fabrica los pesos; si lo hace excesivamente los empequeñece, lo que equivale a cobrarnos un impuesto exagerado, adicional a las obligaciones fiscales que de por sí tenemos.

La Coparmex también recomienda eliminar el control de precios y esgrime una serie de razones históricas, demostrando que invariablemente, cuando se ponen los controles en los precios, se desalienta la oferta, se crea mercado negro y a la larga provoca precios más altos; la leche y el azúcar podrían ser algunos ejemplos.

Además, el año pasado los productos controlados en su precio, subieron más, que los no controlados.

El máximo organismo patronal apunta también la necesidad de simplificar la administración pública. Al respecto, pienso que sólo se ha hecho propaganda. Para ejemplicar, sólo tengo que mencionar que es imposible hablarle por teléfono al encargado de Teléfonos de México en Culiacán para denunciar unas de las mil deficiencias que padece esta paraestatal.

Otra de las recomendaciones es aumentar nuestras exportaciones de productos no petroleros y recomienda la sustitución de permisos de importación por aranceles que se vayan produciendo gradualmente para ser progresivamente más productivos y competitivos.

Para lograr lo anterior, es importantísimo tener una paridad realista y tender hacia la libertad cambiaria. A continuación, la Coparmex recomienda la eliminación de otro tabú:

Eliminar puestos improductivos en la burocracia y modernizar nuestra Legislación laboral. Este punto se explica por sí solo.

El siguiente es el fomento del ahorro y la inversión. Respecto a lo primero, vale la pena recordar que difícilmente encontraremos quién quiera ahorrar, mientras no se detenga la inflación a niveles razonables.

En cuanto a la inversión les contaré lo que escuché a un gringo en una charla sobre el tema. Con todo pragmatismo, el vecino del norte mencionaba tres reglas de oro para invertir: primero necesito que me quieran, porque soy humano y no voy a invertir lo que me ha costado en algún lugar donde se me ataca; en México queremos que el sector privado invierta, pero los gobernantes no desaprovechan la oportunidad para atacarlos de hambreadores, oportunistas y aprovechados, quieren apalear a la vaca todos los días y hacernos ordeñarla.

La segunda regla del gringo es tener seguridad en la inversión. Recuerdo que en alguna ocasión le decía a un Secretario de Estado que había escuchado a un conferenciante afirmar que para ser buen empresario se necesitaba planear nuestro negocio a largo plazo. Yo debo de ser muy bruto -añadía-, porque con tanto cambio en las reglas del juego jamás he podido planear el negocio aceitero por más de una semana.

Y la tercera regla: para invertir es necesario poderse ganar algo de acuerdo a la inversión. Sin comentarios.

Para finalizar, la Coparmex menciona la necesidad de educar más a nuestro pueblo, para lo cual deberían abrirse todas las posibilidades a la educación privada y pública; permitir la deducibilidad fiscal en gastos educativos, aunque fuera parcialmente. Y como corolario, añadiría respetar la voluntad política de los mexicano y dejar de hacerle al mapache que usa el antifaz para robar lo más sagrado del ciudadano: su libertad y su dignidad, representadas en su voto.

Miércoles 12 de junio de 1985