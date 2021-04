Es curioso que en cada elección se observa en los candidatos un entusiasmo de euforia y alegría cuando expresan a sus simpatizantes la afirmación de que van a ganar la elección, y en ese momento todos celebran un triunfo anticipado. Sobre este particular aspecto me salta la inquietud de querer entender qué es lo que realmente se gana cuando se gana una elección. Desde luego que esta pregunta puede tener una amplia variedad de respuestas, por ejemplo, podríamos entender que esa euforia y alegría se deba a la adrenalina que genera la sola experiencia de ganar una competencia, que aunque es natural sentir estas emociones, no creo que sea esta la razón principal. Busquemos entonces, otras motivaciones que puedan estar más acordes con la realidad de quienes aspiran a tener un cargo de elección popular:

Es común escuchar de cada candidato sus nobles intenciones por entregar prácticamente su vida a favor de los demás, de ofrecer todos sus esfuerzos y experiencias para resolver o intentar resolver los problemas sociales que aquejan a la población, sin excluir a nadie. Esta sería una razón de ganar, es decir ganar la satisfacción de ser un representante popular que sabe que su vocación es la de ayudar al prójimo. Aunque esta razón de ganar sea parte más bien de una historia ideal de la política, de la que muy pocas personas creen de los candidatos. Los antecedentes de la clase política en México y Latinoamérica han sido muy didácticas y aleccionadoras para los electores.

¿Cuáles son las verdaderas razones por las que un candidato se entusiasma y celebra la posibilidad de ganar una elección como la que estamos viviendo ahora? La respuesta es difícil de responder a ciencia cierta, pero en cambio sí podemos afirmar, que no corresponden a las que se proyectan regularmente en sus discursos cuando aseveran que con procesos electorales como estos “gana la democracia” o que “gana Sinaloa” o que “ganamos todos”. Es claro que estas afirmaciones son sólo retórica y que en la realidad no han significado nada, si entendemos por retórica la utilización del lenguaje con una finalidad persuasiva en tiempos de campaña, es decir, que son sólo afirmaciones para convencer al electorado de que participe como ciudadano en la elección y también vote por alguno de los aspirantes.

Si entonces consideramos que las anteriores razones no son las que motivan la celebración de ganar una elección, ¿cuáles serían? Tal vez deberíamos mejor preguntarnos qué es exactamente lo que celebran. Porque si se es candidato a Gobernador, Alcalde, diputado local o federal, más bien tendrían que estar un tanto o un mucho preocupados por el tamaño de la responsabilidad, que en todo caso tendrán que asumir si ganan la elección.

En una entidad como la nuestra, con los problemas que se enfrentan en los ámbitos de la seguridad pública, el desarrollo social y económico, la falta de coordinación institucional entre los órdenes de gobierno, las desactualización del marco jurídico estatal y junto con todo ello la derivación de una gran cantidad de fenómenos sociales como la delincuencia y el crimen organizado, la corrupción y la impunidad, el desempleo y el incremento de la pobreza, el crecimiento de las adicciones y la desintegración familiar, la calidad de la educación y la deserción escolar, la crisis económica, social y cultural de los campos pesqueros, las zonas serranas, los ejidos temporaleros, las colonias marginadas, entre otros, la pregunta de nuevo tendría que ser, ¿qué celebran si piensan que van ganar la elección?

Resulta obvio que no celebran la posibilidad de asumir la responsabilidad de todo este universo de graves problemas sociales por los que atraviesa gran parte de la población sinaloense. A mi juicio deben ser otras las razones por las que les llena de entusiasmo la posibilidad de ganar la elección.

En un estudio realizado por la OEA sobre la organización democrática de las sociedades latinoamericanas, la democracia ha sido una prolongada construcción social en la que no sólo se han enfrentado autoritarismos, sino que en esta misma edificación de la democracia, se han desarrollado agentes de gran influencia que han modificado el entorno político de la democracia por la acción de las fuerzas que el poder y dinero ejercen.

Para esta investigación realizada en la experiencia de países de América Latina, el poder y el dinero han podido desvirtuar la voluntad del pueblo, alterado la competencia electoral y sobornado y dictado políticas públicas, lo cual sitúa a la democracia en un estado de fragilidad y amenaza constante.

Las razones políticas de la democracia en nuestras sociedades se modifican ante los intereses del poder y el dinero, un poder que permite la impunidad del uso de los recursos públicos en beneficio de particulares.

Ahora bien, si entendemos que la democracia electoral incorpora los factores de política, poder y dinero, es importante que como ciudadanos sepamos descifrar la verdadera razón de celebrar por anticipado el triunfo de los candidatos, reconocer si son por motivos de verdadera vocación política para contribuir al bien común de nuestra sociedad, o si el entusiasmo de ganar los motiva el interés mezquino del poder y el dinero.

Hasta aquí mi opinión, los espero en este espacio el próximo viernes.