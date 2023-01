¿Qué hacer con...? (2)

Un gobierno que no es capaz de controlar y gobernar una prisión, tampoco será capaz de gobernar un país. Además, y con perdón de las organizaciones de derechos humanos; los reos ya juzgados pierden varios de sus derechos, desde luego el de la libertad, pero también el de la irrestricta comunicación con el exterior y con los beneficios y comodidades de la vida en libertad, mucho menos tener y consumir drogas y operar sus bandas y negocios sucios desde adentro.

Los penales de México, asunto este que se quedó en el tintero en la columna anterior por falta de espacio, hizo crisis esa misma semana con el motín en la cárcel de Ciudad Juárez, Chihuahua, del que se fugaron 30 reos y el asesinato de 17 personas, 10 de ellas custodios del penal, más otros siete muertos durante la persecución, dos de ellos agentes; uno de los reos fugados fue el líder de Los Mexicles, “El Neto”, que después fue ejecutado por las autoridades; este recluso, por cierto, era también el líder que controlaba la prisión, con lo cual se puso en evidencia una vez más que la decisión de dejar en manos de los reclusos el control y prácticamente la administración de las penitenciarías es un error garrafal, pues ellos toman a su conveniencia decisiones que corresponden a las autoridades.

Hoy en día los penales se han convertido en un lugar de protección de los delincuentes, en un hotel de descanso de los mafiosos con celdas VIP, con privilegios de teléfonos celulares, televisores, visitas conyugales de todo tipo y hasta “permisos” para salir. Se han convertido también en centro de operaciones pues desde adentro se ordenan asesinatos y compra-venta de drogas.

Esos mismos días se ejecutó el operativo para aprehender al capo Ovidio Guzmán en Culiacán, con también un zafarrancho en la cárcel de esta ciudad, y con la fuga de algunos reos y con casi 30 muertos. Agréguese, según recuento de Héctor de Mauleón en su columna en El Universal, el 10 de enero, que hubo 13 muertos en Zacatecas, 11 en Guanajuato, 11 en Nuevo León, 10 en Baja California, 9 en Chihuahua, 12 en Puebla, más los de Morelos... Esto es, menciona, 109 homicidios en 24 horas, el 7 de enero, según informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Semar y la FGR. “En sólo 8 días de 2023 el país acumuló una cifra bíblica de 666 muertos”.

¿Qué hacer con...? La drogadicción creciente en niños y jóvenes, quienes ya migraron del consumo de marihuana y cocaína a los productos sintéticos como las anfetaminas que ocasionan daños irreversibles, para todo lo cual el país no cuenta con programas efectivos de educación, prevención, rescate y curación de estos enfermos.

Además de este conjunto de problemas que está dejando atrás la delincuencia organizada, ¿Qué hacer con...? Los migrantes extranjeros que han tomado a México como “país seguro” para llegar y acampar en espera de poder cruzar a Estados Unidos. Son miles de migrantes de Centroamérica, de Haití, de Cuba y hasta de países de medio oriente, que están obligando a México a recibirlos, asilarlos, refugiarlos y en muchos casos mantenerlos, curarlos de sus enfermedades y también en muchos casos maltratarlos y regresarlos a sus países.

Ya terminó la reunión de mandatarios de América del Norte y no dejaron alguna solución práctica sobre la situación de los miles de migrantes estacionados en la frontera con Estados Unidos, más los refugiados en las fronteras del sur del país.

Mientras tanto, es lamentable la situación de mujeres, niños y familias enteras sin alimentación, ni atención médica y sin esperanza. ¿Qué hacer con esta humanidad doliente en un país que también tiene sus miles de migrantes y sus millones de mexicanos en la miseria y la pobreza?

¿Qué hacer con...la informalidad en el empleo y la economía? Según las estadísticas del Inegi, México tiene sólo un 3.5 por ciento de personas desempleadas, pero lo cierto es que casi el 50 por ciento de la población económicamente activa está trabajando en empleos informales, es decir en trabajos sin derechos de seguridad social, de Infonavit, de una pensión digna para su vejez o que les cubra en caso de accidente y además, con un sueldo raquítico. El propio Inegi reporta alrededor de 5 millones de personas en la miseria, es decir, a quienes no les alcanzan sus ingresos ni para la canasta alimentaria básica.

La economía nacional difícilmente tendrá mejor nivel, mientras la mitad de ella no produce con eficiencia, no paga impuestos, no tiene una buena educación ni una buena salud y que, además está envejeciendo y su única esperanza será la raquítica ayuda del gobierno.