¿Qué imaginario construye Rubén Rocha?

No son pocos los que sostienen que en las sociedades contemporáneas la percepción es más importante que la misma realidad. En el mundo actual, esto es más verdadero que nunca por el papel que tienen las realidades virtuales, la postverdad y las redes sociales que las propagan.

Las redes sociales, en realidad, propagan más percepciones deliberadamente manipuladoras que realidades, verdades a medias, visiones muy parciales y muchas falsedades.

En la sociedad red, como la que vivimos, los imaginarios sociales, concepto que puso en boga el filósofo Cornelius Castoriadis hace algunas décadas, son construidos por un conjunto de valores, percepciones, gustos, ideales y conductas que conforman una cultura en un contexto específico. Dice Ruth Sautu, socióloga argentina.

“(...) El imaginario social se compone como un conjunto de representaciones globales y totalizadoras de una sociedad, donde los valores, las creencias, ideas, símbolos y apreciaciones se integran para conformar lo cultural y lo simbólico. Los imaginarios se instauran como significaciones sociales que instauran un orden, establecen un límite de lo que puede ser imaginado, pensado, deseado y actuado en un momento histórico particular. A través de ellos, una colectividad designa su identidad elaborando una representación social de sí misma”.

Los imaginarios, hoy fuertemente influidos por la manipulación de las redes sociales, si bien no son absolutos sí enmarcan tendencias, y esas tendencias son las que construyen las identidades tanto las que vemos de nosotros mismos como las que otros ven de nosotros.

En todas épocas y en todas sociedades el poder político ha influido o intentado influir en la forja de los imaginarios sociales, pero, probablemente, en el Siglo 20 surgieron los primeros regímenes, como el soviético, el nazi y el facista que, desde el Estado, a través de la propaganda, utilizando prácticamente todas las expresiones artísticas, culturales, sociales y políticas, crearon poderosos y exitosos imaginarios.

En otras sociedades, como la estadounidense, el poder político no fue tan determinante en la construcción de el imaginario social dominante como en los casos mencionados, pero la sociedad civil, sobre todo a partir de inicios del Siglo 20, con la industria cultural, particularmente con el cine, los cómics, el periodismo, la música, la radio y las series de televisión, construyeron el imaginario, dentro y fuera de sus fronteras, más influyente en la historia de la humanidad.

En nuestro territorio, el régimen de la Revolución Mexicana también forjó un imaginario nacional bastante exitoso, perdurable por varias décadas, a pesar de ser políticamente autoritario.

Si nos remitimos a lo que regionalmente hacen los gobiernos estatales para legitimarse, a través de la propaganda y a veces con acciones gubernamentales concretas, para construir imaginarios aceptados, así sean coyunturales, con Quirino Ordaz podemos poner un ejemplo relativamente exitoso. El mazatleco se construyó una imagen favorable con un alto gasto en medios, relacionándose habilidosamente con Los Pinos y Palacio Nacional y con decisiones ejecutivas y rápidas de inversiones públicas visibles y vistosas. Logró que se le clasificara a lo largo de su quinquenio como uno de los mejores gobernadores del País. Puro Sinaloa se estableció como una marca personal. Este imaginario quirinista en poco tiempo se ha debilitado, pero funcionó mientras gobernó.

En los primeros meses del gobierno de Rubén Rocha Moya no vemos todavía que imaginario quiere crear para su gobierno y para Sinaloa. Durante su campaña y en los primeros días observamos un Gobernador conciliador, negociador, que había llegado al poder con una altísima votación, pero en semanas recientes se ve titubeante y poco convencido de varios nombramientos en su equipo de trabajo, al grado de que ya realizó varios cambios, lo que es bastante inusual en cualquier gobierno. Ya varios columnistas, que influyen en la construcción de la imagen de lo político, lo empiezan a criticar sistemáticamente, algo que, por cierto, no hicieron de la misma manera con Quirino. Esos columnistas dicen que no ha mostrado claridad y determinación en sus decisiones.

Por otra parte, tampoco observamos tesis poderosas y convincentes propias de la 4T sinaloense, como sí las vemos en AMLO, aunque sus críticos sistemáticos son legiones.

Una 4T, anclada en Sinaloa, necesita de un programa claro, que aún no hay. Y tampoco se ve una estrategia propagandística que todo gobierno debe tener.

Incluso, y esto es más grave aún, si Sinaloa se ha visto durante décadas como la cuna histórica del narco y el domicilio del cártel más poderosos del planeta, desde las pasadas elecciones se habla constantemente, más fuera del estado que dentro, del involucramiento directo del crimen organizado en las elecciones, partidos y gobiernos en Sinaloa. Es decir, el imaginario sinaloense que se ve desde afuera es de un territorio sometido a los jefes de jefes.

En un contexto así, Rubén Rocha Moya tiene que echar mano de lo mejor de Sinaloa, que es mucho, para trabajar intensamente en la construcción de un imaginario que beneficie tanto a su gobierno como, sobre todo, a los sinaloenses. Tiene el tiempo suficiente para hacerlo.