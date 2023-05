A corto plazo, es decir, seis meses, un año -justo el periodo electoral mexicano- AMLO puede utilizar políticamente la crisis migratoria para presionar a Biden para que su gobierno no exija más eficacia a la 4T en el combate a los cárteles mayores y particularmente en el tráfico de fentanilo; no apoye iniciativas políticas de la Oposición, no insista en una política energética distinta, etc. Biden tendrá que ceder porque, en gran parte, su reelección depende del manejo de la crisis migratoria. Si no contiene en la frontera con México a los ríos de gente que llegan de todo el mundo, habrá perdido con cualquier candidato que le ponga enfrente el Partido Republicano. Pero esa infame tarea la está haciendo fundamentalmente el Gobierno mexicano y por eso se la va a cobrar.

Muchas cosas y ninguna... Hasta el momento ningún tema problemático- y vaya que ha habido muchos- ha serruchado significativamente la aceptación del gobierno del inquilino de Palacio Nacional. De repente baja hasta rozar el 50 por ciento -nunca menos- y después por algún arte de prestidigitación política o a base de mañanazos y la entrega puntual de las ayudas en pesos sonantes se vuelve a elevar casi hasta el 60 por ciento. Suficiente para ganar, si esa aceptación se traslada mecánicamente en votos a su corcholata favorita para el próximo año. Hasta el momento no ha aparecido el hito que lo derrumbe y con él a Morena, y a la o al que vaya a ser su candidato en la madre de todas las batallas, diría Husein. Sin embargo, hay desafíos crecientes. Uno inmediato que está recibiendo una masiva atención mediática, incluso mundial, es la que puede ser la más grande crisis migratoria en la frontera de México con Estados Unidos y de México con Guatemala. En el espacio geográfico MEX-USA se concentran diversas crisis nacionales de alrededor de 52 países. Ya sean guerras, crisis políticas, ambientales, económicas, laborales, sociales (sobre todo crimen y violencia), ausencia de libertades civiles, etc., de países latinoamericanos, asiáticos, europeos y africanos, han creado la que podría ser la ola migratoria indocumentada más diversa, continua, masiva y riesgosa de la historia mundial. Ni las enormes corrientes migratorias de Europa a América, Australia y Nueva Zelanda de la segunda mitad del Siglo 19 al primer cuarto del 20 fueron tan diversas ni corrieron tantos riesgos como la que hoy contemplamos en los corredores fronterizos mexicanos, particularmente en el norteño. Sin embargo, esa ingrata faena contensora e incluso persecutoria puede generarle un costo muy alto al gobierno de AMLO, no tan solo en términos económicos sino fundamentalmente políticos porque la represión en muchos momentos será inevitable. Organismos humanitarios de la sociedad civil mexicana y defensores internacionales de los migrantes, e incluso la ONU, protestarían enérgicamente. Pero, sobre todo, los medios de comunicación de Estados Unidos y México le darían una difusión permanente y extendida que sería aprovechada inevitablemente por la oposición política. Y amplias capas de la población mexicana, sobre todo de la franja fronteriza, se quejarían con amargura de “la invasión migrante”, desatándose la xenofobia. Movimientos regionales como el de los productores de maíz y trigo en el noroeste pudieran no desbordarse a otros estados, pero sí, en caso de no resolverse pronto, contagiar a otros sectores sociales y, en términos políticos, alejarlos de Morena en la coyuntura electoral de 2024. Si bien los agricultores no son socialmente homogéneos, su malestar sí lo es. La elección del Estado de México el mes próximo va a ser el mejor termómetro para ver hasta dónde Morena ha perdido fuerza o la ha mantenido. Cómo van las cosas, Delfina Gómez va a ganar la apuesta electoral, pero si se precipita la caída en las intenciones del voto, Morena estaría en serio riesgo, sobre todo si el cinturón de votantes clasemedieros de la zona conurbada a la Ciudad de México le vuelve a negar el voto como lo hizo en 2021, porque sería un fuerte indicador de las preferencias electorales en el Valle de México. Junio será clave para ver las tendencias electorales de 2024 y porque va a ser el inicio de la lucha abierta por la candidatura presidencial de Morena. Entre junio y septiembre podrá verse con más claridad si Morena mantiene su unidad partidaria o se rompe. Como se observan las cosas hasta el momento, solo Marcelo Ebrard podría escindirse, aunque está dando señales de que no lo hará. Solo partiría si la oposición trinitaria lo invita como abanderado, escenario casi imposible de ver. Al margen de lo anterior, es altamente probable que las elecciones de 2024 serán intensamente reñidas, y por lo mismo, no bastará una campaña que gire alrededor de AMLO, halagándolo y denostándolo. Tanto Morena como opositores tendrán que proponer a candidatos con sólida base electoral, con fuerza propia. Si los líderes partidarios oficialistas u opositores proponen a sus amigotes, improvisados, oportunistas, burócratas de partido o afamados corruptos le estarán ayudando a los contrincantes. Sin embargo, en la política mexicana todo es posible.

