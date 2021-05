¿Qué pasará cuando regresemos a la escuela?

[20:59, 10/03/2021] Quiero informarle que estoy viajando hacia Isla de Cedros, debido a que mi padre trabaja aquí, y pues tengo que apoyar. Claro, soy un estudiante comprometido y voy a entregar todos los trabajos. Alejandro.

Cada individuo tiene su propia historia que contar. Es importante detectar conductas que alejan a los estudiantes del aprendizaje escolar, porque en algunos casos el momento es crítico y los días se vuelven difíciles para los enfermos de Covid-19, lidian con el miedo y la incertidumbre de lo que pueda suceder en cualquier momento. Agregue la afectación económica. La enfermedad es costosa, y si no les va tan mal, podrán salir adelante sin complicaciones; sin embargo, otros corren con una suerte diferente al enfrentar la muerte. La pandemia ha causado estragos en diversas áreas de la vida y de los sectores públicos, no se diga de las escuelas donde hoy más que nunca perfila esa desigualdad económica que veíamos en años anteriores y no era tan visible como ahora; lo detectamos todos los días en los ambientes educativos. No todos tienen las mismas oportunidades para estudiar.

En 1977, el narrador de ciencia ficción, Isaac Asimov, adelantó las plataformas de estudio online y cómo podrían influir las herramientas tecnológicas en la enseñanza. Ahora están de moda, aun cuando las aplicaciones existían y estaban disponibles de manera gratuita en la red. Pero la contingencia sanitaria asomó su colmillo y aprendimos a sobrellevar la situación, estableciendo adecuaciones en las metodologías y estrategias de enseñanza, aunado a ello el acompañamiento pedagógico, todos con la finalidad de recuperar los contenidos temáticos de los programas de estudio. Aprender no ha sido tarea fácil para los estudiantes ni para los docentes que se juegan el pellejo en las aulas, ahora virtuales, haciendo frente a la tecnología y a los diversos problemas que deben atender. El enfoque educativo aumentó su atención en el empleo de la “nueva enseñanza” y rol del alumno para obtener una calificación y acreditar las asignaturas. El home office se triplicó y a veces resulta incómodo estar tanto tiempo frente al monitor.

Es verdad que en toda institución existe un reglamento escolar que cumplir, el cual se tornó flexible frente a la situación, pero también es cierto que somos afortunados de estar vivos. Tengo una amiga del Fraccionamiento Arboledas, y dice que por su cuadra han muerto diez vecinos de Covid-19 diez, es increíble, ¿no es cierto? Después de la famosa pandemia vendrán las cifras que poco a poco irán acumulando números por todo el mundo.

Algún día regresaremos a los salones de clase y las escuelas en línea cobrarán fuerza. Llegaremos con miedo y el uso de aparatos electrónicos no descansará en ningún momento. La nueva escuela llegó para quedarse y junto a ella las innovaciones tecnológicas, las nuevas propuestas educativas que también requerirán de perfiles competentes para incorporarnos al área laboral. No olvidemos a China, quien implementó protocolos impresionantes para controlar la epidemia, como el uso de robots repartiendo comida dentro de los hospitales, sistemas de vigilancia que monitoreaban a la ciudadanía, identificando el cumplimiento de los protocolos de sanidad, la cultura del ahorro y las compras en línea. La gran mayoría de las personas respetaron las reglas y hoy en día utilizan el código de salud, el cual consiste en registrar el lugar donde estuviste, si son de alto riesgo varía el color dependiendo de la peligrosidad. Las medidas de seguridad aumentaron por el bien de todos y la escuela tendrá que acostumbrarse a ello con el regreso a las clases híbridas. Pronto regresaremos y seremos parte de la historia que hoy se escribe. La educación formará parte de un nuevo territorio que propondrá las herramientas tecnológicas que nos han acompañado en este momento de crisis. Los estudiantes dejarán de trabajar como lo han hecho para reincorporarse a las clases semipresenciales, ayudarán a sus familias y encontrarán otras formas de hacerlo. Llegaremos con el temor agonizante que nos acecha, utilizando cubrebocas por mucho tiempo, y mientras eso sucede podemos brindar seguimiento académico y psicológico a los jóvenes que presentan casos especiales.

Creo que hay varios “Alejandro” en muchas escuelas, y es grato ayudarlos de alguna u otra manera, empatizar y sensibilizarnos ante las situaciones de crisis que viven en este momento, aunque también es cierto que muchos estudiantes se aprovechan de la situación y son entes fantasmales que de vez en cuando aparecen frente al monitor.

El sistema de vacunación en México ha sido muy lento, comparado con otros países de América Latina, por ejemplo Chile, quien desde febrero, inició el proceso de vacunación de acuerdo al plan impuesto por el Ministerio de Salud. Durante el primer trimestre, el gobierno tiene como objetivo completar la inoculación de los grupos prioritarios y alcanzar un 80 por ciento de la población a finales del primer semestre.

En México, no respetamos ni protocolos ni distanciamiento físico, cuesta trabajo, sobre todo en lugares turísticos, pero cuando esté por acabar la pandemia, la vida nos habrá cambiado a todos. Estamos en un segundo año crítico que nos está enseñando a reflexionar y a medir bien nuestras acciones, pero sobre todo, el aprendizaje autónomo, flexible y tolerante, que a final de cuentas nos regresará a las aulas a regularizar a todos los estudiantes, porque los contenidos, bien sabemos, no han sido asimilados como quisiéramos. Y una cosa muy, muy cierta, nuestros maestros son los héroes de la otra cara de la moneda, no han desistido ante esta batalla.