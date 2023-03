Los Bancos de alimentos en México entregamos paquetes con alimento variado, incluyen la mayor parte del tiempo frutas y verduras de temporada, alimentos no perecederos o como normalmente se les nombra, alimentos de abarrote. En ocasiones, que son las menores en el año, los paquetes alimentarios incluyen proteína, que van desde el marisco, carnes o pollo.

Todos los días por la mañana, los vehículos del Banco de Alimentos salen en la búsqueda de alimentos con nuestros aliados locales. Los principales; Casa Ley, Walmart, CityClub, Soriana, Oxxo, Bodega Aurrerá, Sams y Costco. Estos son los supermercados que todos los días donan alimento a nuestra organización.

Pero ¿Qué alimentos donan? En todos los aliados anteriores, se recolecta alimento con alto valor nutricional, por ejemplo, todo aquel alimento que en sus anaqueles de venta tienen disponible, es susceptible para donación. Va desde la fruta y verdura hasta los granos, cereales, alimentos enlatados y demás. Inclusive nuestros aliados donan los productos químicos y de limpieza, enseres domésticos, pañales, leche infantil y ropa.

El único alimento que no donan los aliados y que no podríamos recibir es; aquel que ya está caducado, el que por diferentes cuestiones no está apto para su consumo humano, alimento fuera de su empaque, alimento contaminado con cualquier sustancia externa al alimento, o algunos embutidos que ya fueron manipulados por clientes o rompieron la cadena de frío por mucho tiempo.

Otro gran sector de donde todos los días recolectamos alimento es en las agrícolas de Navolato, Angostura, Elota y Culiacán. El alimento que se recolecta en dichas empresas hortícolas es normalmente pepino, tomate, chile, calabaza, berenjena, zanahoria. Y la calidad de dicho alimento siempre es de primera.

Los meses de diciembre a junio, que es normalmente la duración de la temporada agrícola, en nuestra organización y en las mesas de nuestros beneficiarios, habrá alimento del sector agrícola y de muy buena calidad. Y que si bien, solo atendemos al 5 por ciento de las personas en pobreza del centro sur de Sinaloa, se hace un gran esfuerzo por parte de estas empresas por apoyarnos.

Hay otros alimentos que recibimos en nuestra organización con mayor frecuencia, son todos aquellos que también tenemos que comprar cada mes. Son aquellos con los que complementamos los paquetes alimentarios que armamos con el producto donado de supermercados y agrícolas.

Estos alimentos son el arroz, frijol, aceite y atún. Dichos alimentos en su mayoría tenemos que comprarlos, pero que durante el año también los recibimos en donación por parte de la sociedad, sobre todo en las colectas que hacemos en las escuelas durante los meses de marzo y octubre.

Otro gran apoyo que en nuestra organización recibimos es el recurso económico, éste es usado para la compra de alimento para complementar los paquetes alimentarios. También recibimos de otros aliados el cartón, que a su vez lo reciclamos para obtener recurso y alimento.