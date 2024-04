Esta semana no ha sido ‘normal’ tampoco, no cuando se da la noticia del asesinato de la candidata a la Presidencia Municipal de Celaya, Gisela Gaytán Gutiérrez, la cual fue atacada a balazos mientras recorría las calles de la comunidad de San Miguel Octopan, esto en su primer dia de campaña. Con esto, se llevan ya 24 candidatos (o precandidatos) asesinados, lo que debe ser un signo de alarma para este proceso electoral histórico. De acuerdo con la organización Laboratorio Electoral, se han registrado 156 agresiones a personas relacionadas con las campañas electorales; pongamos, pues, mucha atención a lo anterior.

La semana pasada no pude estar con Ustedes, pero la semana pasada fue una semana “santa” que fue precedida por una semana “complicada”, fuera de la normalidad. Síi, seguro sabe a lo que me refiero, al “secuestro” (que no fue secuestro) de familias completas en el estado. Después del primer culiacanazo en este espacio se mencionó que no se volvería a la normalidad anterior, sino que se tendría que crear una nueva normalidad, me rehuso a aceptar que esta sea nuestra nueva normalidad.

Esta semana no ha sido “normal” tampoco, no cuando se da la noticia del asesinato de la candidata a la Presidencia Municipal de Celaya, Gisela Gaytán Gutiérrez, la cual fue atacada a balazos mientras recorría las calles de la comunidad de San Miguel Octopan, esto en su primer dia de campaña. Con esto, se llevan ya 24 candidatos (o precandidatos) asesinados, lo que debe ser un signo de alarma para este proceso electoral histórico. De acuerdo con la organización Laboratorio Electoral, se han registrado 156 agresiones a personas relacionadas con las campañas electorales; pongamos, pues, mucha atención a lo anterior.

Ahora bien, esta semana también fue el día límite para el registro de candidaturas de diputaciones locales o conformación de ayuntamientos, por lo que hasta el día de ayer tuvieron para acudir al consejo distrital o a las oficinas del IEES e iniciar el proceso de registro.

Y para terminar con el tema electoral, esta semana se cumplieron 10 años de la formación del INE (anteriormente IFE): nace como organismo público autónomo encargado de organizar elecciones federales y locales en coordinación con los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas. Durante estos 10 años el INE Instituto ha organizado 334 procesos electorales, sin ningún tipo de conflicto postelectoral.

El INE durante estos 10 años ha tenido dos presidentes, el primero de ellos Lorenzo Córdova y la segunda y actual es Guadalupe Taddei, la cual empezó funciones el pasado año. Al conmemorar estos 10 años, la presidenta informó que estas elecciones se realizarán en condiciones técnico-operativas óptimas y que una vez que se realicen éstas, es necesario que realice un análisis profundo sobre el diseño de competencias y el diseño organizacional, desde este espacio aplaudimos cualquier cambio que tenga como resultado que tanto el INE como los OPLES sean más fuertes y autónomos.

Cambiando de tema, esta semana, en la política internacional al parecer no nos fue bien, ya que Ecuador nombró como persona non grata a la Embajadora mexicana en Quito, Raquel Serur Smeke, y exige que nuestro País respete el principio de no intervención en los asuntos internos de otro país. ¿De qué deriva esto? Podemos decir que las cosas se complicaron una vez que el Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas Espinen (en la Presidencia de Rafael Correa), solicitó asilo político a nuestro País y acudió a la Embajada de México en Quito, asegurando que lo perseguía por motivos políticos el Gobierno de su país, obteniendo dicho asilo. Las cosas no ayudaron ya que nuestro Presidente esta semana, en sus conferencias matutinas, señaló que el magnicidio del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio en agosto del 2023 hizo la situación electoral en dicho país muy difícil y que originó que el actual Presidente de dicho país obtuviera la victoria en una segunda vuelta.

Para finalizar, esta semana se hizo viral un video del hijo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, en el que se ve a su hijo al parecer pasado de copas, buscando pleito, y diciendo muchas cosas que, por decirlo de alguna manera, no son políticamente correctas. Ante esto la candidata señaló: “Primero, decir que lo lamento, me disculpo por el contenido de ese video. Eso pasó hace un año. Mi hijo ha ofrecido una disculpa, yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré...”. Por su parte, el hijo y protagonista del video ofreció disculpas y renunció a su cargo como líder de las redes de jóvenes de la campaña presidencial de su mamá. Ante el video, la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez, se manifestó en favor del derecho que tienen los familiares de políticos a ser respetados en su persona y en su vida privada, además de mandar un saludo y abrazo al hijo de la candidata.

PD 1. Con la expulsión de la Embajadora en Ecuador, tenemos tres embajadoras expulsadas, ya que anteriormente fueron los embajadores de Perú y de Bolivia.

PD 2. ¿Que le han parecido las campañas?

PD 3. Descanse en paz Esther Gaxiola Castro, desde acá recordaremos ese amor que dio a manos llenas.

