Me solidarizo plenamente con el periodista Ciro Gómez Leyva, pero no comparto los juicios de 180 periodistas y analistas que en un desplegado hecho público el 21 de diciembre concluyen que las opiniones y descalificaciones de Andrés Manuel López Obrador a los medios que lo critican sistemática y severamente han creado la atmósfera violenta que ha alentado los atentados y asesinatos de decenas de comunicadores.

Es muy cierto que el Presidente comete un grave y recurrente error, convertido prácticamente en un estilo de comunicación, en descalificar a quienes opinan de su gobierno. Algunos lo hacen con el solo interés de analizar y externar una opinión bien sustentada, y otros, muchos, con el interés ideológico y político de combatirlo y buscar su debilitamiento. ¿Son válidas las dos posturas? Sí, pero una se disfraza de objetividad, imparcialidad e independencia. Otra ejerce el periodismo crítico, veraz, bien fundamentado, serio y, muchas veces, brillante. La otra practica el periodismo militante, que renuncia a cualquier intento de equilibrio y búsqueda de la opinión diversa y matizada para adoptar la opinión inflexible, sumaria y unilineal.

En el México contemporáneo, como un ingrediente más de la polarización que padece el País, predomina la opinión periodística militante, comprometida con una sola visión política. En los medios son inmensa mayoría pejistas y antipejistas, pro 4T y anti 4T, “amlohaters” y “amlovers”; pero, en el caso del desplegado, simplemente leyendo los nombres de los 180 periodistas, podemos ver que ellos son los que tienen más voz y presencia en los medios escritos, televisivos y radiofónicos más importantes de la Ciudad de México, sin duda los de mayor alcance e influencia nacionales. Es decir, esas 180 voces son muy escuchadas en el territorio mexicano e incluso más allá, a pesar de la cada vez mayor competencia de los comunicadores de plataformas e “influencers”. Es decir, su opinión llega a las mentes y corazones de millones de personas.

Jorge G. Castañeda, uno de los firmantes del desplegado de los comunicadores, en un artículo que se publicó el mismo 21 de diciembre en diferentes periódicos del País, escribió:

“Es evidente que el Gobierno no puede combatir la violencia que se ejerce en el País contra los mexicanos en general, y contra los periodistas en particular, ni los locales, ni los regionales, ni los nacionales. El atentado contra Ciro Gómez Leyva es una muestra palmaria de esta incapacidad”.

Comparto la tesis de que el gobierno de López Obrador no ha podido combatir eficazmente la violencia, y también otra que escribió Castañeda antes de que la 4T llegara al Gobierno, la cual no cito literalmente pero no creo traicionar en su sustancia:

López Obrador ofrece disminuir el número de muertes violentas en su gobierno, pero no podrá lograrlo con las estrategias que propone.

Castañeda acertó, pero implícitamente presuponía que con otra estrategia sí se podía someter al crimen organizado- principal responsable de la violencia- y disminuir las muertes. No recuerdo que haya propuesto una idea acabada de cómo combatir la violencia criminal, pero sin duda reclama que no se haya utilizado con más vigor y recurrencia la fuerza -que debe ser legítima- del Estado.

Y sí, por supuesto que el Estado debe combatir con más eficacia, que incluye la fuerza, al crimen. Pero resulta que el Estado mexicano no es un Estado democrático clásico, es más, es un nuevo tipo de organización del poder: está penetrado desde hace varias décadas y de manera creciente- independientemente del partido que gobierne - por el crimen organizado, al grado de que gran parte de la clase política, jefes militares, policías de todos los niveles, jueces y cierto tipo de empresarios constituyen un cuerpo fusionado con organizaciones criminales. Es decir, este Estado -incluyendo sus tres niveles territoriales: federal, estatal y municipal-, y no tan solo el gobierno de la 4T, no puede combatir eficazmente la violencia del crimen organizado porque la clase política y el crimen organizado tienen intereses comunes, forman parte de un nuevo y bizarro bloque en el poder. Por el contrario, conforme aumenta el capital político del crimen organizado, ya sea dentro o fuera del Estado, más aumenta su capital violento; es decir, su fuerza criminal, porque esta es intrínseca a su actividad. Así como el Estado no puede existir sin violencia (que debería ser siempre legítima) el crimen organizado tampoco puede actuar sin violencia, la cual siempre debería ser ilegítima pero cuando la usa a través de las fuerzas estatales la disfraza de legítima.

Si Morena pierde las elecciones presidenciales en 2024, entre otras razones porque la Oposición ofrecería “acabar con la violencia”, el partido o la coalición partidaria opositora lo haría de la mano de organizaciones del crimen organizado cuando éstas o parte de ellas decidan abandonar a la 4T. Así como se ha dicho que Estados Unidos, o el capital, no tiene amigos sino solo intereses, el crimen organizado, como un sector del capital y del poder, tampoco tiene amigos solo intereses. Si Morena, el PRI, el PAN, el PT, el Verde o MC les sirve, los utiliza y si no, los cambia. Y si puede utilizar a unos en una región y a otros en otra, pues también. Y si tiene que recurrir a un partido local, pues también.

No nos ilusionemos, entonces, que otro gobierno va a poner en orden al crimen organizado y acabar con la violencia.

La violencia criminal precede a Morena y persistirá después de Morena. El estilo de López Obrador encona, irrita, ofende a periodistas y a millones de ciudadanos, pero ni él ni sus seguidores matan a ningún periodista. Quien mata es el crimen organizado que todos los gobiernos han prohijado. Ya no pueden con él porque se han convertido en su socio y aliado político.