Quinto Informe de Gobierno (Más allá del Gobernador)

El todavía Gobernador de Sinaloa es un hombre audaz, de metas y objetivos; no le dan miedo los retos, lejos de ello, he llegado a creer que es su estado natural. Demasiada ‘calma’ puede agobiarlo.

Fui Secretario del Ayuntamiento en 2010, en Mazatlán, Sinaloa; lo hice de la mano de Alejandro Higuera, en ese momento Alcalde por tercera ocasión. El “agua” planteaba ya un serio desafío para la ciudad, sin ella sería inútil pensar en cualquier posibilidad de desarrollo turístico. Me sorprendió la rapidez con la que actuó quién todavía no tomaba posesión, haciendo equipo con el entonces Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, Quirino Ordaz Coppel. Juntos hicieron posible “Los Horcones”, una de las plantas potabilizadoras más importantes para los mazatlecos. Hoy entiendo que la clave estuvo en su experiencia, en los célebres “expedientes técnicos” que Hacienda solía rechazar, no así al funcionario estatal Ordaz Coppel.

Retomo esta anécdota porque vino a mi cabeza el pasado día jueves, durante el Quinto Informe de Gobierno del hoy Gobernador. Me resultó sorprendente la cantidad de acciones realizadas y la magnitud de las mismas: desde drenes hasta hospitales, pasando por escuelas, caminos, instalaciones de primer mundo para los más necesitados, y un largo etcétera. Más que su hiperactividad, resalta la visión de alguien que sabe a lo que vino.

El todavía Gobernador de Sinaloa es un hombre audaz, de metas y objetivos; no le dan miedo los retos, lejos de ello, he llegado a creer que es su estado natural. Demasiada “calma” puede agobiarlo. A algunos observadores les parece un personaje pragmático (lo que no es malo, menos en la política mexicana), sabe “esconder la bola mejor que nadie”, estira la liga hasta donde “otros no llegan”, es un genio de las relaciones públicas, conoce las tuberías de la administración pública por todos lados y “nunca pierde”. Además, su esposa tiene una formación, una disciplina y una disposición como pocas compañeras de vida; Rosy Fuentes de Ordaz es y ha sido, sin duda, “su as bajo la manga” en múltiples momentos durante su ascenso y consolidación en el poder. Sobre ella podría escribir una reflexión entera, pero no será hoy.

No hay mejor memoria que la de los sentidos. Aun recuerdo mi primera entrevista con quien hoy es mi Jefe y a quien “debo” esta gran experiencia de vida. Fueron 50 minutos intensos, donde tenía la sensación de “estar siendo cocinado”. Primero empatiza y con ello te desarma; luego te hace ver tus opciones, donde “la suya” será la que más te conviene; al final, viene simplemente por ti. Por tu bien, más te vale tener claro lo que quieres llegado el “tercer momento”, de lo contrario serás simplemente avasallado.

Al Gobernador le gusta romper esquemas, lo hemos atestiguado en varias ocasiones, pero resulta ejemplar hablar de sus últimos informes de gobierno. Ciertamente se adapta a las condiciones de la pandemia, pero muy a “su estilo”. No usa “script” ni le gusta que nadie de nosotros lo hagamos.

Es un gran negociador porque sabe sorprender en el momento justo, no antes ni después. Mi designación como Secretario de Educación, como la de muchos y muchas de mis compañeros nunca habrían tenido cabida bajo “los viejos esquemas”. Dejo de lado los nombramientos de mis compañeros y compañeras, por respeto; pero en cuanto a mi caso, si me la hubiera platicado antes, yo mismo le habría dicho que se fuera con cuidado. Al no pertenecer a ningún partido político, formar parte de un organismo de sociedad civil erróneamente considerado en ocasiones contrario al SNTE y contar con un perfil académico y no de operación política, quizás habría valido la pena no arriesgar. ÉL lo hizo, por lo que estaré siempre agradecido.

De si valió o no la pena para los sinaloenses la decisión del Gobernador, el tiempo lo dirá. Si tuviera que destacar algunos logros en estos años, les comparto lo siguiente:

1. Primero de Primaria Es Muy Tarde (1PEMT). La estrategia sinaloense que colocó a Sinaloa como líder nacional de la Estrategia Nacional para la Primera Infancia. Somos el único estado de la República que cuenta con un Diagnóstico, una Cédula de Evaluación del Desarrollo (CEDI), una formación docente y la posibilidad de una modificación curricular, gracias a un programa local.

2. Aprendamos Juntos. Durante los últimos seis años, Sinaloa aparecía en el sótano de las entidades con mejor aprovechamiento académico. El Plan Nacional para Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) nos ubicaba entre el lugar 22 y 26; en 2019 y 2020, logramos ubicarnos en la posición número 2, tanto en secundaria como preparatoria.

3. Bandera blanca. Al día de hoy existen solamente cinco estados de la República que cuentan con un rezago educativo por debajo del 4 por ciento, de acuerdo con las exigencias de UNESCO; desde 2018, sólo Sinaloa ha sido capaz de cumplir con estos parámetros.

4. Basificaciones. La mejor forma de garantizar el derecho a aprender de las y los niños y jóvenes, es garantizar los derechos de sus maestros. Nada más en los últimos tres años de gobierno, se han logrado basificar 9,494 trabajadores adscritos a la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), contrario a los 9,080 de toda la administración anterior. Si adjuntamos sumamos los 5 años de gobierno de Quirino Ordaz, entonces son 14,561, nada más de docentes, directivos y personal de apoyo; todos ellos con certeza laboral.

5. Infraestructura. El Gobernador se propuso acabar con las “aulas de cartón”, invirtió poco más de 83 mdp en 57 escuelas; hoy son parte de “un mal recuerdo”. En Educación Básica había una necesidad de inversión de 3,100 mdp, de cuales invirtió poco más de 1400 mdp; en Educación Media Superior y Superior, el monto de apoyo a las instituciones es de casi 1,900 mdp.

6. Pandemia. Durante la pandemia, el sistema educativo en el estado nunca se detuvo; cerró un ciclo escolar y apertura dos. Siguiendo un modelo “al estilo sinaloense”, aquí nació un modelo que enriqueció el esquema nacional en diversas ocasiones: “los filtros escolares” y el replanteamiento a los Aprendizajes Mínimos Esperados, por citar sólo dos.

7. Vacunas. Durante la pandemia se vacunó a 94.6 por ciento de la comunidad educativa, poco más de 76 mil docentes, directivos y personal de apoyo.

De los pendientes, me quedo con uno en particular. Queda sobre la mesa una nueva generación de políticos que entiendan, ejerzan y administren el poder “de otra forma”, digamos a la manera del “Puro Sinaloa”. El proyecto existió y se desarrolló, pero faltó consolidarlo.

Disfruté de sobremanera tener un jefe que te de libertad para resolver y márgenes de maniobra para ejecutar. Ha sido el mayor privilegio al que pude haber aspirado, acompañar a la comunidad educativa del estado. Gracias Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Que así sea.