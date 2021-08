Radiografía del saludo

Se dice que un saludo a nadie se le niega, porque es una expresión elemental de educación; no obstante, lo esencial es saludar con sinceridad y honestidad, porque hay saludos obligados, fingidos o traicioneros, como el beso de Judas.

Saludar es una de las primeras lecciones que aprendemos en familia y en la escuela. Además de desear bienestar a la persona a quien se saluda, la acción sirve para demostrar la educación recibida.

Cuando llegamos a algún lugar o nos encontramos con otra persona es obligado el saludo, el cual varía en su expresión verbal dependiendo de la hora en que se efectúa, además de incluir también diversas demostraciones de afecto que se ofrecen en un marco de cercanía, deferencia o jerarquía.

Incluso, estos saludos son fácilmente perceptibles porque se nota la frialdad y falsedad en el abrazo, beso, reverencia, gesto o apretón de manos. Hoy, por la contingencia de la pandemia, el saludo es con un ademán que se convierte en una afectuosa caricia al aire.

Con su lenguaje cáustico, Karl Kraus recalcó su abstención de brindar saludos: “A la gente a la que no saludo la divido en cuatro grupos. Hay a quienes no saludo para no comprometerme. Este es el caso más sencillo. Hay además a quienes no saludo para no comprometerlos. Lo cual exige cierta atención. Pero hay también a quienes no saludo para no perjudicarme ante ellos. Estos son más difíciles de tratar. Y hay, al fin, a quienes no saludo para no perjudicarme ante mí mismo. Lo cual significa que debo estar especialmente alerta. Tengo ya, sin embargo, bastante rutina, y en la manera de no saludar sé expresar cada uno de los matices, y así con nadie cometo una injusticia”.

¿Me abstengo de saludar? ¿Saludo con sincero afecto?