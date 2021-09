‘La guerra es como una aspiradora que succiona el dinero de los impuestos de tu bolsillo y canaliza el dinero directamente a los bolsillos de los barones ladrones que poseen las fábricas de armas’. - Oliver Markus Malloy

Sexo rasurado

Opinión del Jártur: “En una reunión de amigos médicos, uno neurocirujano y el otro ginecólogo, hablaban de no rasurar ni el pubis ni la cabeza; sólo lo mínimo debido al riesgo de producir micro heridas con el rastrillo y cada herida se podría infectar. Vi una operación del cerebro, dónde el médico sacó un tumor muy grande del cerebro de una paciente. Sólo le rasuró una línea de un centímetro de ancho para cortar ahí. Así al terminar con éxito la operación, la mujer no tuvo un trauma postoperatorio al no verse pelona y conservar su abundante cabellera. El ginecólogo mencionó haber atendido infecciones de vagina y ano por la infección en las rasuradas. En la parte erótica, podría ser del gusto de cada quien. En lo personal, la primera vez que vi una mujer rasurada, me desagradó y aún no me gusta. Creo que el vello no sólo protege, también es parte de la motivación erótica. En una plática de mujeres universitarias, al hacer un estudio antropológico, concluyen en que el rasurado púbico es una fantasía de pederastas”.