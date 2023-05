En temas energéticos, observamos que los precios del petróleo concretaron el lunes un alza acelerada que no fue suficiente para contrarrestar la tendencia negativa reciente, a medida que permanece la incertidumbre sobre el futuro económico y de demanda del insumo.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil positiva para la mayoría de los mercados accionarios del planeta. El estadounidense Dow Jones y los selectivos alemán y japonés fueron las excepciones, aunque los tres con caídas meramente marginales. El mercado de valores estadounidense mejoró el ánimo negativo de la mañana del lunes para concluir una sesión mixta, a medida que los operadores evalúan las señales de desempeño económico y del sistema financiero. El Nasdaq y es SP500 hilaron dos sesiones positivas, pese al extraordinario rebote presentado el viernes. El Nasdaq en particular, que ganó 2.25 por ciento el último día de la semana pasada, recuperó su mejor puntaje desde septiembre de 2022.

El mercado incorporó la encuesta de la Reserva Federal entre los participantes del sector financiero, que mostró que la crisis bancaria acompaña a la inflación y las condiciones monetarias apretadas entre los principales temores. En cuanto al sector bancario no hubo novedades relevantes ni ola de ventas, por lo que los intercambios mostraron menos nerviosismo al respecto. Con una agenda local vacía, los inversionistas pudieron tomar en cuenta que la producción industrial de Alemania cayó más de lo esperado, mientras que el Índice de Administradores de Compras del sector servicios de Japón alcanzó su mayor lectura histórica.

Los portafolios se posicionan de cara al dato de inflación al consumidor estadounidense que será dado a conocer el miércoles; este dato es importante para actualizar proyecciones de política monetaria. El endeudamiento del Gobierno estadounidense se convierte cada vez más en tema de preocupación, luego que Janet Yellen, Secretaria del Tesoro, advirtiera consecuencias financieras adversas si los legisladores no se ponen de acuerdo. A medida que se acerca a su fin, la temporada de reportes trimestrales va perdiendo protagonismo.

En México, las bolsas de valores concluyeron el lunes con ganancias en una sesión en la que oscilaron entre pérdidas y ganancias sin variaciones muy significativas, en medio de un día con poca información. Los indicadores registraron su segunda alza consecutiva, luego de presentar una semana de ligeras pérdidas que no pudieron contrarrestar. Aun así, los índices están muy cerca de su mejor nivel en tres meses.

Con agenda económica vacía también de este lado de la frontera, los inversionistas tal vez tomaron en cuenta la encuesta de la Reserva Federal, donde los participantes del mercado resaltaron la crisis bancaria entre los principales temores actuales, junto con la política monetaria restrictiva y la todavía elevada inflación. También trascendió en la sesión que el gobierno de México recibió la ratificación de su nota crediticia por parte de las agencias Kroll Bond Rating Agency (KBRA) y DBRS Morningstar (DBRS), manteniéndose en ambos casos en el penúltimo escalón en grado de inversión.

Además, México aumentó 2.4 por ciento sus ingresos tributarios de enero a abril respecto del mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria. Actualizaciones sobre el desempeño económico local, así como señales sobre la próxima decisión de Banco de México, que podría o no subir su tasa de interés de referencia una vez más, tendrán la atención de los inversores en los próximos días.

En temas energéticos, observamos que los precios del petróleo concretaron el lunes un alza acelerada que no fue suficiente para contrarrestar la tendencia negativa reciente, a medida que permanece la incertidumbre sobre el futuro económico y de demanda del insumo. Así, el precio del barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, acabó la sesión con una subida de 1.82 dólares para operar en 73.16 dólares, mientras que el precio del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, ganó 1.70 dólares para cotizar en 77.01 dólares el barril.

Los referentes presentaron su tercera mejor alza desde principios de abril. Y es que en las pasadas tres semanas los petroprecios perdieron alrededor de 13 por ciento, afectados por los temores de decrecimiento económico y crisis financiera, los cuales no han desaparecido. Puede que los operadores sigan incorporando el positivo reporte de empleo estadounidense, que podría indicar que la recesión está lejos o que incluso no sería tan dura. Por ahora, el mercado no parece temer que el dato cambie la política monetaria.

En la tendencia reciente, factores como la reapertura en China y el recorte de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados no han sido suficientes para mejorar la perspectiva del crudo. Esta semana los inversionistas incorporarán a su panorama de política monetaria el último dato de inflación estadounidense.

En asuntos cambiarios, tenemos que la moneda mexicana conservó el tono negativo al cierre de la jornada del lunes, sin que los positivos fundamentales que han alimentado su racha positiva reciente hayan sufrido cambios y más bien como una pausa a las alzas. De acuerdo a los registros del Banco de México, el tipo de cambio interbancario concluyó el día de ayer en 17.80 pesos por dólar, una caída de poco más de dos centavos respecto al cierre previo. En tanto, el Índice Dólar, DXY, el cual rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, presentó una subida de 0.17 por ciento hacia las 101.175 unidades.

El peso marcó su segundo día negativo de los últimos ocho, luego de ganar más de 18 centavos la semana previa y manteniéndose por séptimo día consecutivo debajo del nivel psicológico de las 18 unidades por dólar. La moneda mexicana lleva una ganancia de 9.6 por ciento en lo que va del año, mientras que el DXY presenta una caída de 2.0 por ciento en el mismo periodo. El dólar se ha visto afectado por perspectivas de desmejora económica y más recientemente por temores sobre el pago de la deuda del Gobierno estadounidense a partir de su límite de pasivos. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.