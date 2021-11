Razones para vivir

El hecho biológico es insoslayable; sin embargo, lo esencial es que la muerte no consista en una fatal constatación, sino que se convierta en oportunidad para saborear, valorar y conferir trascendencia a la vida. Ya lo hemos dicho, no es lo mismo consumar que consumir. Nuestra vida, como una vela encendida, se consume ineludiblemente; empero, lo importante es que cumple con su razón de ser, puesto que está iluminando. La vida del ser humano no consiste en una simple consumición, sino que debe alcanzar la más plena consumación.

No sabemos cuándo, dónde ni cómo vamos a morir, a menos que suframos una enfermedad terminal que, de alguna manera, permita anticipar o vislumbrar el cómo de nuestra partida. De lo que no tenemos duda es de que nuestra vida terminará algún día, como señaló hace muchos años el biólogo August Weismann: “la duración de la vida está gobernada por necesidades de la especie, la existencia ilimitada de los individuos sería un lujo sin una correspondiente ventaja evolutiva”. El hecho biológico es insoslayable; sin embargo, lo esencial es que la muerte no consista en una fatal constatación, sino que se convierta en oportunidad para saborear, valorar y conferir trascendencia a la vida. Ya lo hemos dicho, no es lo mismo consumar que consumir. Nuestra vida, como una vela encendida, se consume ineludiblemente; empero, lo importante es que cumple con su razón de ser, puesto que está iluminando. La vida del ser humano no consiste en una simple consumición, sino que debe alcanzar la más plena consumación. Es decir, alcanzar un “summum”: lograr la más alta cumbre de desarrollo personal. Anthony Bloom, en su libro “Al atardecer de la vida”, narró varias experiencias que tuvo con su padre, quien siempre le recalcó la importancia de encontrar el sentido de la vida. “Recuerda: Estar vivo o muerto no es lo más importante. Lo que realmente cuenta, lo que debe contar para mí y los demás son las razones por las que vivimos y la causa por la que estamos dispuestos a morir”. El psicólogo Javier Urra precisó: Lo importante en la vida es el sentido, no el éxito... El secreto de la existencia está en saber para quién se vive. Lo más bello es ser útil al prójimo, en esos momentos somos fértiles”. ¿Tengo razones para vivir?