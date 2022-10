Nunca, como en la actualidad, había tenido tanto peso la opinión, al grado que hace palidecer los conceptos de verdad y realidad. Opinar es sostener y compartir una visión, parecer, criterio o punto de vista, independientemente de su veracidad o adecuación al conocimiento científico. Es decir, se trata de una especulación, suposición o conjetura a priori que afirma que tal ente o cosa es de determinada manera.

Nunca, como en la actualidad, había tenido tanto peso la opinión, al grado que hace palidecer los conceptos de verdad y realidad. Opinar es sostener y compartir una visión, parecer, criterio o punto de vista, independientemente de su veracidad o adecuación al conocimiento científico. Es decir, se trata de una especulación, suposición o conjetura a priori que afirma que tal ente o cosa es de determinada manera.

Una opinión personal es una manera propia de concebir e interpretar la realidad. Sin embargo, alguien puede, asimismo, sostener la opinión contraria. No obstante, también se puede hablar de opinión pública cuando hay un cierto consenso entre juicios o impresiones acerca de la realidad. Aunque, se debe de tener mucho cuidado y someter analíticamente las opiniones, ya que pueden contener imprecisiones o estar contaminadas por prejuicios.

Desde la Edad Media, sin que el pensamiento estuviera influido, como hoy, por los criterios de posverdad, se afirmaba que existían los llamados entes de razón, para designar a las ideas que existían solo en la mente de quien lo está pensando; es decir, existía solo en el entendimiento, pero no en la realidad extramental. Empero, se delimitó que existían entes de razón que no eran simples productos de la imaginación, sino que tenían “fundamento in re” (con fundamento en la realidad).

Actualmente, el predominio de la opinión es apabullante, cualquiera tiene derecho de expresar lo que le venga en gana. Por eso, Umberto Eco, afirmó: “Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos rápidamente eran silenciados, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los imbéciles”.

¿Privilegio la opinión?