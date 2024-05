Sin esperanza no se puede vivir: es el motor que enciende nuestra nave, la luz que guía nuestro camino, el aliento que nos devuelve la fuerza, la mano amiga que nos sostiene en nuestro vacilante andar.

“La esperanza muere al último”, dice un conocido refrán. Sin embargo, cabe preguntarnos si en verdad muere o solamente se mantiene dormida, oculta, latente, escondida y replegada entre bambalinas.

Al invitar a los católicos a prepararse para celebrar el Jubileo Ordinario de 2025, que se realiza cada 25 años, el papa Francisco señaló: “Todos esperan. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aun ignorando lo que traerá consigo el mañana. Sin embargo, la imprevisibilidad del futuro hace surgir sentimientos a menudo contrapuestos: de la confianza al temor, de la serenidad al desaliento, de la certeza a la duda. Encontramos con frecuencia personas desanimadas, que miran el futuro con escepticismo y pesimismo, como si nada pudiera ofrecerles felicidad”.

Por eso, agregó, es importante que todos renovemos la esperanza en esta oportunidad especial: “Que el Jubileo sea para todos, ocasión de reavivar la esperanza... “Spes non confundit”, “la esperanza no defrauda” (Rm 5,5).

Pero, ¿cuál es la esperanza que no defrauda? Es común que nos aferremos a fantasmales espejismos e insustanciales optimismos que no colman el horizonte de nuestra vida. La esperanza que no defrauda se nutre y fortalece en las pruebas, recordó Bergoglio basándose en un texto de Pablo: “el amor se pone a prueba cuando aumentan las dificultades y la esperanza parece derrumbarse frente al sufrimiento. Con todo, escribe: «Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia; la constancia, la virtud probada; la virtud probada, la esperanza» (Rm 5,3-4).

¿Reavivo la esperanza?