El desempeño desastroso de la zona del euro, que entró en recesión en el primer trimestre, también está ocurriendo mientras esta región económica disfruta de importantes vientos favorables: la caída de los precios de la energía y las materias primas ha respaldado el PIB de la zona del euro, gracias a unas importaciones significativamente más bajas. Además, la zona del euro debería beneficiarse del impacto positivo esperado del plan de estímulo masivo EU Next Generation. Ninguno de esos efectos ha ayudado, lo que demuestra una vez más que los planes masivos de estímulo del gobierno apenas impulsan el crecimiento y la productividad y, a menudo, están dirigidos a sectores políticamente favorecidos con poco impacto real en el empleo o el crecimiento.

Esto no es una sorpresa. La zona del euro es una cadena de planes gubernamentales de estímulo que no generan un rendimiento económico real, ya que el crecimiento de la productividad sigue siendo extremadamente bajo, la tasa de desempleo es el doble de la de EE. UU. y el crecimiento simplemente no despega.

La tendencia negativa en la sorpresa económica se produce en medio de dos gigantescos planes de estímulo, en la zona del euro y EE. UU., y con el beneficio de menores importaciones debido a la caída de los precios de las materias primas y el aumento de las exportaciones gracias a una China robusta reapertura, que puede haber estado por debajo de las estimaciones del consenso, pero sigue siendo la fuerza impulsora del crecimiento global junto con India.

Muchos culpan a las subidas de tipos de este descenso de las cifras macroeconómicas en relación con las estimaciones. Sin embargo, pocos parecen culpar a las tasas reales increíblemente negativas y a los monstruosos paquetes de estímulo por este pobre rendimiento económico. El mundo “invirtió” cerca del 20 por ciento de su PIB en estímulos públicos y monetarios en 2020 para generar una fuerte recuperación que nunca sucedió y solo recibió una alta inflación y un crecimiento deficiente.

El fracaso espectacular de estos enormes planes de estímulo casi nunca se analiza en los trabajos académicos porque parece que algunos académicos han decidido evitar cualquier estudio que cuestione levemente a los gobiernos y sus gastos inflados. Los planes de estímulo fracasan, y lo único que parece escucharse cuando la recuperación es débil es que el problema es la normalización de tasas, no el inexistente efecto multiplicador de estos gigantescos planes gubernamentales que dejan una estela insostenible de mayor deuda y, ahora, inflación.

Los programas sociales también han fracasado. En 2022, 95,3 millones de personas en la UE estarán en riesgo de pobreza o exclusión social (21,6 por ciento de la población). En 2018, eran 109,2 millones (21,7 por ciento de la población). Se trata de una mejora casi insignificante teniendo en cuenta el enorme gasto social en ‘estímulos’, y el aumento de población.

Las subidas de tipos no han causado el debilitamiento de la economía de la eurozona; la culpa es de los gigantescos planes de gasto público. La tendencia de crecimiento simplemente ha vuelto a diciembre de 2019, al borde de la recesión pero con una carga de deuda significativamente mayor.

El balance de los bancos centrales del G4 acaba de caer un pequeño 9,5 por ciento después de haber aumentado un 78 por ciento en 2020-2021. Las subidas de tipos solo han corregido la aberración económica de los tipos negativos”.