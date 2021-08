Es para mí un privilegio esta oportunidad que me han brindado ustedes, empresarios de San Luis Potosí, para que a nombre del sector privado del país rinda un justo reconocimiento al licenciado Jorge Chapa Salazar por su labor desarrollada como máximo dirigente de nuestro gremio en México.

Como es bien sabido, Jorge fue mi sucesor en el puesto que está por entregar. Por ende, analizando su labor, ya me puedo empezar a jactar de no haber cometido el error de Díaz Ordaz. Se me ha pedido, además, que dirija un breve mensaje, y quiero hacerlo más como ciudadano que como empresario, ya que el primero, el título de ciudadano, lo traigo grabado en mi ser al igual que en mi piel y lo ostento por el hecho de haber nacido en esta controvertida y heterogénea -luchadora en algunos casos, y estoica en otros- patria nuestra, mientras que ser empresario es un hecho circunstancial, la actividad a la que me dedico.

Si me preguntarán ustedes cuál fue, a mi parecer, y sigue siendo, el hecho más importante que nos llevó a la crisis económica, moral y sobre todo política que estamos padeciendo, no dudaría en responder que ha sido el paternalismo en todas sus formas (familiar, sindical, etcétera) pero, sobre todo, en lo político. Paternalismo es sinónimo de subdesarrollo.

Analicemos la historia de la humanidad y veremos que todos los pueblos que han alcanzado su desarrollo lo han hecho como naciones democráticas en lo político y lo económico.

Nos dice Mariano Grondona que el desarrollo de las personas y los pueblos se dan mediante la inversión (entendiéndose bien inversión, no gastos) de los “excedentes” y así sucesivamente se va creando una bola de nieve que puede llegar a ser el desarrollo.

El paternalismo en que se finca el sistema mexicano ha formado campesinos, obreros y empresarios dependientes del gobierno, truncando las iniciativas y propiciando una enorme desconfianza. Además de que el grupo en el poder, para lograr preservarse en el mismo, ha tratado de reprimir toda responsabilidad de cambio en lo político.

Así las cosas, mientras el sistema político mexicano se dedica a gastar el dinero del pueblo (que ya no soporta más cargas) en campañas políticas, en canonjías para líderes obreros y campesinos, en dádivas para acallar disidencias, los particulares tratan de salvar sus patrimonios (grandes o chicos) buscando la seguridad máxima en sus inversiones y guardando el máximo de liquidez para afrontar cualquier contingencia que pueda ocurrírseles a los que nos gobiernan.

En otras palabras, los “excedentes” de que nos habla Grondona no se están invirtiendo para crear más riqueza y proporcionar más fuentes de trabajo. El gobierno los está gastando para preservar un sistema político que tiene necesidad de democratizarse, pero que a aquél le interesa, conservadoramente, preservar.

Por otro lado, los particulares, ante los golpes que han recibido, se vuelven también conservadores, interesándoles más gastar que ahorrar, tener liquidez que invertir.

Lo que estoy señalando pudiera tomarse como algo infinitamente pesimista, pero no es así. Si me atrevo a mencionarlo es porque nos encontramos en el umbral de un diferente mañana que se está gestando en las conciencias de los mexicanos. Ya no queremos que otros decidan por nosotros. Anhelamos y exigimos autodeterminarnos. Cada vez son más los compatriotas que rechazan toda forma de paternalismo y desean ser arquitectos de su propio destino.

México, irremisiblemente, va a cambiar, va a madurar. Los mexicanos nos rehusamos a ser tratados perpetuamente como infantes.

En fin, estamos madurando como personas y como nación. Y dentro de este marco el sector empresarial ha sabido jugar su papel como motor de la economía y escoger adecuadamente sus líderes según el entorno y las circunstancias.