La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha sido una institución formadora de grandes hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Por sus aulas han pasado verdaderos transformadores de nuestra sociedad de los que he aprendido mucho en mi formación académica y personal. He tenido el honor de conocer personalmente a unos y a otros, los he estudiado a través de sus escritos.

En esta ocasión dedicaré estas líneas para recordar a uno de los universitarios que construyó los cimientos de lo que hoy puedo llamar mi Alma Mater. Y este humilde homenaje tiene su razón, -además del actual momento de transformación universitaria- porque pasado mañana; miércoles 22 de marzo se conmemora el 76 aniversario de su natalicio.

Sus amigos lo llamaban de cariño “El Chuco”. Un hombre de origen humilde, pero de gran estatura intelectual. Nació en San Ignacio, Tamazula, Durango, pero desde muy joven migró a Guasave, Sinaloa donde realizó sus estudios básicos. Se formó como economista en las aulas de la UAS en la capital sinaloense para después realizar sus estudios de posgrado en la UNAM. Su nombre: Liberato Terán Olguín.

De muy joven Liberato fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa (FEUS), desde donde lideró movimientos estudiantiles de los años sesentas y setentas del siglo pasado, su lucha social fue siempre por lograr una democratización activa de los estudiantes y fue un defensor irrestricto de la autonomía universitaria.

Sólo por mencionar uno de los eventos que lideró, fue el movimiento estudiantil contra el entonces Rectorado de Armienta Calderón; periodo caracterizado por ser represor, autoritario y anticomunista. Aquel conflicto se alargó por dos años e incluso costó la vida de estudiantes universitarios.

Ya como trabajador de la universidad, fue Coordinador General del plan Universitario de Desarrollo; Director del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos; Coordinador General de Extensión Cultural y Servicios; Coordinador de Asesores de Rectoría; Editor responsable de la Revista Acción Educativa, y candidato a Rector por el Movimiento Rosalino en 1985.

Yo era muy pequeño cuando iba de visita a nuestra casa en Mazatlán, pero tengo recuerdos de un hombre humilde, que poco se preocupaba por su apariencia personal. No bebía nunca, y mucho menos fumaba. Cuando mi papá y otros miembros del Partido Comunista se reunían en casa, acompañados de licores, él solo tomaba una coca cola y acostumbraba dormir temprano. Algo curioso, es que tampoco sabía manejar automóvil.

A aquellas reuniones del Partido eventualmente llegaban también otros amigos como Jorge Medina Viedas, César Velázquez, Melchor Insunza y Audómar Ahumada.

Quienes conocieron más al doctor Terán, le recuerdan como un gran orador. Cuando él hablaba, todos escuchaban. Era respetado por los distintos grupos al interior de la Universidad, desde “Los enfermos” hasta los más conservadores.

Liberato Terán Olguín murió un 21 de enero del año 2014, pero su legado sigue presente en las aulas y pasillos de la UAS. Tanto que una escuela preparatoria en Guasave lleva su nombre, también una escultura de él permanece en la plazuela Rosales de aquella ciudad.

Hoy, el doctor Liberato Terán es símbolo del movimiento estudiantil de aquellos años sesentas y setentas. Formó parte de una generación que luchó por la democratización de la UAS, y es símbolo también de la autonomía universitaria.

Es cuanto...