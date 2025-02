La depresión es una enfermedad caracterizada por una tristeza constante, pérdida de energía e interés por la mayoría de las actividades cotidianas. Las estadísticas indican que aumenta exponencialmente en la actualidad y quienes más la padecen son los jóvenes. Se calcula que más de 300 millones de personas en el mundo son presa de esta enfermedad y el porcentaje aumenta cada vez más.

Sin embargo, el azote de esta enfermedad no es una novedad, aunque actualmente haya más incidencia. Un conocido personaje que padeció la depresión fue Tchaikovsky, como se percibe en una carta que dirigió a una sobrina: “En mi vida, también, hay días, horas, semanas y sí, meses, en los que todo luce oscuro, en los que me atormenta el pensamiento de que estoy abandonado, de que no le importo a nadie. Mi vida, de hecho, es de poca importancia para cualquiera. Si hoy desapareciera de la faz del planeta, no sería una gran pérdida para la música rusa, y ciertamente no causaría mayor infelicidad”.

Empero, a pesar de sus inclinaciones misóginas, decepciones amorosas, periodos de infinita tristeza y pensamientos suicidas fue capaz de crear monumentales piezas musicales en las que expresó la frustración y melancolía, pero también la belleza, profundidad, alegría, luminosidad y grandeza de la vida y el amor.

Este jueves 13, a las 17:00 horas, y el domingo 16, a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, la OSSLA, bajo la conducción del director huésped, Alexandre Da Costa, brindará un grandioso concierto para ofrecer una exquisita selección de obras de Tchaikovsky, especiales para redimir la depresión: El lago de los cisnes (con arreglo de Da Costa), Serenata Melancólica para violín y orquesta y La Sinfonía No. 4. Entrada libre.

¿Redimo la oscuridad y depresión creando sublimes obras artísticas?