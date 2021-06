Reducir pretensiones

El problema estriba en que no ponemos freno a nuestros deseos y apetencias, por eso se ha dicho que rico no es el que más tiene sino el que necesita menos.

En múltiples ocasiones sentimos, o pensamos, que nos faltan muchas cosas para alcanzar la felicidad o estabilidad. Por desgracia, pocas veces caemos en la cuenta de que no nos falta nada y que, por el contrario, es infinitamente superior lo que nos sobra. El problema estriba en que no ponemos freno a nuestros deseos y apetencias, por eso se ha dicho que rico no es el que más tiene sino el que necesita menos.

Una sugestiva y elocuente narración del libro “Cuentos con moraleja”, del Padre Lucas Prado, indica que tres montañeses se perdieron al escalar los Andes y deambularon por tres días sin encontrar el rumbo, ni alguna aldea en la que los moradores los acogieran y pertrecharan. Lo único que les quedaba de alimento era una manzana; mientras discurrían lo que harían se les apareció Dios y les dijo que probaría su sabiduría para salvarlos.

Al primero le preguntó cómo pensaba que podrían alimentarse todos con esa manzana. Inmediatamente, contestó: “Pues que aparezca más comida”. Dios respondió que era una respuesta sin nada de sabiduría, pues no se debe pedir a Dios que solucione mágicamente los problemas, sino que hay que trabajar con lo que se tiene.

El segundo señaló: “Entonces haz que la manzana crezca para que sea suficiente”. Dios respondió que no se debe pedir la multiplicación de lo que se tiene, puesto que el hombre nunca se satisface.

Finalmente, el tercer escalador dijo: “Mi buen Dios, aunque tenemos hambre y somos orgullosos, haznos pequeños a nosotros para que la fruta nos alcance”. Entonces, Dios, complacido precisó: “Has contestado bien, pues cuando el hombre se hace humilde y se empequeñece delante de mis ojos, verá la prosperidad”.

¿Reduzco mis requerimientos y pretensiones? ¿Espero una mágica solución a todas mis angustias y problemas?