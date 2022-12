Los ciudadanos van a exigir cuentas en el futuro, nada de dar gato por libre, eso se acabó, los políticos o cumplen lo que prometen o se van a su casa a cumplir otras tareas alejadas por completo del servicio público, porque la política es un noble oficio y todo aquel hombre o mujer que no tenga vocación de servicio, lo mejor que puede hacer es no incursionar en esa noble profesión. Los corruptos y los demagogos jamás deben ser gobernantes, pues al muy poco de andar enseñan el cobre, como dice sabiamente el pueblo.

Se cumplieron cuatro años del gobierno de la Cuarta Transformación y ya va dejando un legado de obras realizadas, además de cumplir con el 100 por ciento de las promesas de campaña, lo que distingue a este gobierno de los gobiernos del pasado que prometían, durante las campañas políticas, un sinfín de beneficios a los electores, pero una vez en el poder se olvidaban por completo de cumplir lo que prometían, jamás cumplían. Hasta en eso defraudaban al pueblo con sin igual cinismo. El gobierno de la Cuarta Transformación estableció un precedente en ese punto, de mucha importancia para los electores.

El ejercicio de la política es para personas con vocación, no para los aventureros. Para ese tipo de personajes no es la política, por desgracia son los que más abundan en los partidos políticos tanto de derecha como minoritarios.

Por eso el pueblo los desdeña con energía, cada vez hay mayor claridad y es más fácil identificarlos, solo con seguir sus erráticas acciones o escuchar sus planteamientos llenos de demagogia y falsedades, sin el mínimo respeto a los ciudadanos.

Los partidos políticos que tienen en sus filas tal tipo de políticos sin vocación son descalificados por la ciudadanía ipso facto, para que aprendan a asumir su responsabilidad política. En este México cuatrotransformista los falsarios no tienen nada que hacer, aparte del ridículo. Conforme se establezca la democracia, las componendas rupestres, que acostumbraban lo políticos de pacotilla, serán más evidentes, las lacras de la política van a desaparecer por inercia y, en lugar de esas prácticas caciquiles, va a prevalecer la política civilizada, de servicio a la gente. La política es servir prioritariamente al pueblo, no a los políticos que se servían a sí mismos con el mayor cinismo.

El gatopardismo va a desaparecer conforme el País avance en conformar una democracia plena, sin medias tintas. Estamos seguros de que la práctica política mejorará y alcanzará, en corto tiempo, los objetivos prioritarios del gobierno de la Cuarta Transformación, que son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Sin ninguna duda, las condiciones para regenerar la cosa pública están dadas, nada va a impedir esta transformación histórica del País.

El presente sexenio está sentando las bases que van a permitir el cambio cualitativo anhelado por este pueblo, de vivir en democracia y con bienestar social. Se ha avanzado no poco, se han logrado restañar heridas y encausarse por el sendero de una sociedad donde los frutos de la Constitución sean repartidos entre todos y no solo para una minoría privilegiada.

Es de gran importancia la elección presidencial del 24, si queremos darle continuidad a los notables logros del actual sexenio, que dejará terminadas y en pleno funcionamiento obras emblemáticas como el Tren Maya, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el Corredor Transístmico y la refinería Dos Bocas. Programas sociales como los apoyos a adultos mayores y las becas a estudiantes también proyectan un país de beneficios y oportunidades.

Todo esto nos permite ver el futuro con más claridad y certeza, y explica la arrolladora avalancha electoral que se viene dando como tendencia a favor del partido Morena y sus aliados, partícipes del programa progresista cuatrotransformador; en realidad -pese a la alharaca mediática de una oposición sin proyecto de nación, que no sea volver al pasado de corrupción- no se ven factores que puedan enturbiar este previsible futuro.

La alegría que priva en el futuro político es muy alentadora, no se ven piedras en el camino capaces de detener el rumbo democrático del País, que avanza con paso de triunfador, con el respaldo de un pueblo cada vez más consciente y participativo.