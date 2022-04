La larga lista de malos gobernantes es notable en nuestro México, eso se acabó. Ahora el escrutinio a la conducción del País va a estar a la vista de los ciudadanos, quienes a partir de ahora van a poner y quitar, sin ningún obstáculo, cuando el caso lo amerite, a los mediocres gobernantes; no habrá quien se escape al veredicto de los ciudadanos.

El pueblo se manifestó abrumadoramente por el no a la revocación del mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Los ciudadanos le ratificaron su confianza para que termine su mandato en septiembre del 2024. Fue una verdadera proeza el acto de sufragar el domingo 10 del presente mes, al no instalar el INE el total de las urnas como correspondía a una elección federal; además, no se anunció debidamente la ubicación de las casillas, los ciudadanos en todo el territorio nacional tuvieron que pasar por un verdadero viacrucis para ubicar el lugar en el cual les tocaba depositar su sufragio, en muchos casos tuvieron que recorrer largas distancias para localizar la urna donde cumplir con su obligación ciudadana.

El resultado de la revocación del mandato fue lo contrario a las predicciones catastrofistas de los agoreros de la Oposición. Los ciudadanos son mucha pieza, derribaron todas las trampas y maniobras del INE, cuyos directivos trataron a toda costa de disminuir al máximo la participación de la ciudadanía. No les funcionó por más que lo intentaron. Se instaló solo un tercio de las casillas y aún así los ciudadanos se movilizaron con admirable entereza, por cualquier medio posible, para refrendar su respaldo al ciudadano Presidente, no escatimaron esfuerzo para lograr su propósito de apoyar al gobierno de la cuarta transformación.

El pueblo tiene en alta estima los programas de bienestar social y las megaobras materiales que viene construyendo el Gobierno del actual sexenio, con recursos propios, sin recurrir a endeudar al País, algo inédito en la historia en comparación con los gobiernos pasados.

Junto con la obra de infraestructura para detonar el desarrollo tiene lugar una revolución pacífica de las conciencias, lo cual se percibe claramente en la ciudadanía. La voluntad cívica, expresada el 10 de este mes, es sin duda un hecho histórico de mucha relevancia. La Consulta de Revocación de Mandato va a quedar escrita, en la historia nacional, como el primer ejercicio del sí o del no a la continuidad de un primer Mandatario en México. En un país en cuya larga historia abundan los dictadores o los mandatarios corruptos, este ejercicio ciudadano representa un hito importante en la consolidación de la democracia en la República Mexicana.

Una jornada cívica de importancia cualitativa para el futuro político de la sociedad. Lo enfatizamos: es un paso trascendental en la vida política nacional, con repercusiones en las nuevas generaciones de ciudadanos, que contarán con una forma participativa para que nunca más haya en el País presidentes mediocres y corruptos como los que padecimos en el pasado, que no cumplían con sus promesas, ni actuaban acorde a las expectativas de los ciudadanos; en lo sucesivo, los votantes podrán echarlos del poder aplicando la revocación del mandato establecida en la Constitución. El pueblo pone y el pueblo quita, así de sencillo, cuando el Presidente incumpla con su responsabilidad de dirigir al País con honestidad intachable será revocado.

La larga lista de malos gobernantes es notable en nuestro México, eso se acabó. Ahora el escrutinio a la conducción del País va a estar a la vista de los ciudadanos, quienes a partir de ahora van a poner y quitar, sin ningún obstáculo, cuando el caso lo amerite, a los mediocres gobernantes; no habrá quien se escape al veredicto de los ciudadanos. Tal como lo establece la Carta Magna, la soberanía radica en el pueblo, ni más ni menos, por eso afirmamos con mucha certeza que la democracia participativa llegó para quedarse y fortalecer las instituciones republicanas de esta nación.

La consulta del 10 de abril del presente mes constituye un parteaguas en la vida nacional. A partir de esta fecha, se da una ruptura con el pasado político y se inicia una nueva etapa de convivencia cívica, se acaba con la demagogia, la simulación y el autoritarismo, todas esas rémoras de un pasado que se rehúsa a morir y que los ciudadanos lamentablemente sufrieron por largo tiempo.

Los ciudadanos están convencidos que México y sus instituciones están entrando a su mayoría de edad democrática. Con gobiernos que cumplan y presten atención a la agenda social, que velen por los intereses de los moradores de este País, podremos gozar al fin del festín de progreso propio de los países civilizados del orbe.