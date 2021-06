Desde hace unos días, la comunidad pregunta sobre un posible ‘Regreso a clases’ luego de las declaraciones del gobierno de la República. Mientras el semáforo estuvo en verde era una posibilidad, pero sólo eso, una de tantas; lo verdaderamente trascendente está en tener opciones, para elegir la que mejor convenga a la comunidad.

En Sinaloa, el regreso a clases no será improvisado, será contextualizado y socialmente útil. Construir “paso a paso” una estrategia gradual y focalizada nos trajo hasta aquí, haciéndole frente a los desafíos puntuales a lo largo de todo el proceso, de manera localizada y articulada. Primero fue la continuidad del sistema educativo después, nos enfrentamos a cerrar y abrir ciclos escolares con coyunturas diversas, nos atrevimos a combatir de manera franca y abierta el abandono escolar en un tercer momento y, finalmente, nunca perdimos de vista que lo más importante es la seguridad de la comunidad educativa, de las niñas, niños y adolescentes (NNA), los docentes y sus familias. Parecerían piezas de un rompecabezas, lo son.

Nuestro objetivo sigue siendo cerrar el ciclo escolar, con las mejores condiciones, tomando en cuenta problemáticas muy diversas: desde conectividad hasta la situación socioemocional de un niño, la continuidad de una madre, la vulnerabilidad de un maestro y un largo etcétera. Ante este mosaico de realidades, una cosa podemos afirmar: la recuperación de la confianza de la sociedad sinaloense pasará por la escuela.

Luego de que el Sector Salud calificara a Sinaloa con un semáforo epidemiológico color amarillo, nuestras escuelas mantendrán los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) en su fase 1, esto involucra a todos los municipios de la entidad, con base en el acuerdo Secretarial del 31 de marzo y la ADDENDA del mes de mayo. Tenemos opciones para combatir el abandono escolar, nuestros niños las tienen.

Con miras a generar certeza y confianza, quizás valga la pena recordar trazos sobre el actuar de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, de las secciones sindicales 27 y 53, de la sociedad civil y todos aquellos que han tenido algo que ver para llegar “hasta aquí”. Sin dejar de trabajar en la posibilidad del semáforo verde, honor a quien honor merece en el Sector Salud de Sinaloa; de hacer realidad la vacunación de 76 mil docentes, de la modalidad pública y privada, en todos los niveles; en paralelo se ha venido construyendo un camino. Les comparto algunas pistas.

Como parte de la estrategia de acompañamiento a las familias, en Sinaloa hicimos de los docentes la plataforma por excelencia. Fueron ellas y ellos, en plena libertad y confianza quienes decidieron el mejor mecanismo adaptado a una familia para acompañarlos: la televisión, la radio, el cuadernillo, el WhatsApp o alguna plataforma digital. “Sinaloa Aprende en Casa” logró mantener la continuidad del sistema educativo, al pasar del 66 por ciento de alumnos atendidos en las primeras semanas de la contingencia por Covid-19, al 94 por ciento de cobertura hacia el cierre del Ciclo Escolar 2019-2020.

Para conocer la efectividad de la estrategia de aprendizaje a distancia, e ir adaptando una y otra vez en la medida en que evaluábamos, aplicamos la encuesta “¿Sinaloa aprendió en casa?” a 57 mil 305 familias y 19 mil 557 docentes. El instrumento arrojó que 9 de cada 10 padres y madres consideraron el acompañamiento docente como “excelente” o “muy bueno”, mientras que el 91% de las y los maestros indicaron que sus alumnos aprendieron lo suficiente; la tercera encuesta fue impulsada en el mes de diciembre de 2020, teniendo un gradado de satisfacción de 84%, la fatiga de los agentes de cambio empezó a ser un elemento para la toma de decisiones posteriores.

Para febrero de 2021, focalizamos los esfuerzos en combatir el abandono escolar. Se emprendieron acciones para identificar a las y los alumnos con dificultad para el aprendizaje a distancia, detectando que 1 de cada 10 niños se encuentra en riesgo de abandono.

Fue así como se emprendió la campaña “Me quedo en mi escuela”, que consiste en la habilitación de planteles educativos como CCA para la atención de NNA que requieren atención personalizada por rezago académico o alguna situación socioemocional, así como el reforzamiento de aprendizajes en los últimos grados escolares.

Una vez que se reforzaron aprendizajes de aquellos detectados con necesidad de apoyo durante a la educación a distancia, se impulsó la recuperación de aquellos que se habían “quedado en el camino”. Todo el mérito es para los directores, los docentes y funcionarios de la SEPyC, quienes para el mes de febrero detectaron 38 mil 010 NNA “desvinculados” de las clases a distancia y ampliamos la estrategia denominada “Desde hoy a la escuela”, con la que rescatamos a 13 mil 914 alumnos.

Toda la dinámica se construyó con un enfoque gradual, voluntario, con el apoyo de las y los maestros y las familias; lo que nos permitió diseñar dos fases de los CCA. La primera: en semáforo amarillo, con la asistencia de 9 niños por docente, dos horas clase al día y asistencia alternada. La segunda fase con semáforo Covid en verde, que permite jornada completa y 50 por ciento de asistencia. Ambos otorgando libertad a la comunidad educativa para implementar los modelos de organización que mejor se acomoden a cada contexto escolar, siempre respetando los protocolos sanitarios: uso de cubrebocas, gel antibacterial, filtros en la entrada y salida de los planteles, así como una distancia de 1.5 metros entre cada persona. Comenzamos con 633 CCA, actualmente tenemos 851, que atienden a más de 21 mil alumnos.

No se trata de “regresar por regresar”, no es un encabezado lo que nos motiva, sino el combate frontal al abandono escolar. De la misma forma, no hacer nada es imaginar que nada pasa, que todo volverá a “la normalidad”, a una nueva normalidad, un día cualquiera. Ninguna de las dos refleja la realidad en nuestro estado. En Sinaloa, tenemos claro el objetivo y el mecanismo; la comunidad educativa seguirá sacándolo adelante.

Que así sea.