Se ha llegado al punto de ponerlo en la encrucijada de la renuncia voluntaria, para cuidar la estabilidad sinaloense y que un nuevo Alcalde tome posesión del despacho principal de Palacio Municipal sin que sea puesta en duda la legitimidad del relevo, o bien llevar a sus últimas consecuencias el juicio de procedencia y expulsarlo del equipo cuatroteísta por métodos extraordinario y nada honorables.

Reverso

El costo del silencio

Es obvio que por la reserva que guarda la Comisión Instructora de la investigación de supuestos delitos que le imputan a Jesús Estrada Ferreiro, y la estridente defensa que el Alcalde hace diciéndose víctima de persecución política, caiga sobre el Diputado Feliciano Castro la presión de quienes necesitan saber qué estado guarda el juicio de procedencia. Por eso el Presidente de la Junta de Coordinación Política volvió a desmarcarse al señalar que “para nosotros no hay rencores. Para nosotros no inciden las declaraciones, sustentadas o no, difamaciones o no. Son asuntos de Estado y nos vamos a conducir con toda responsabilidad. Le vamos a cumplir bien a Sinaloa, de frente a nuestra responsabilidad”. Que no vaya a resultar de esto que el Alcalde sea el que mató el pato y el Congreso el que lo pague.