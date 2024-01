Los inversionistas aguardan información económica que les ayude a confirmar los siguientes planes de política monetarias de Estados Unidos, pues en las últimas semanas la incertidumbre fue en ascenso tras comentarios menos laxos por parte de los integrantes de la Reserva Federal.

Iniciamos ayer la semana con una jornada positiva para la gran mayoría de los índices bursátiles del globo. El mercado de valores estadounidense volvió a mostrar apetito por riesgo, a pesar de la poca información liberada ayer, ante el entusiasmo por el sector tecnológico y previo a importantes datos que se incorporarán a la perspectiva de política monetaria. Los indicadores, que vienen de dos semanas seguidas de avance y pasar de negativos a positivos en lo que va del 2024, presentaron su tercera alza consecutiva, algo que no hacían de forma coordinada hace más de un mes.

Además, tanto el Dow Jones como el SP500 renovaron por segundo día seguido sus niveles máximos históricos. El entusiasmo por el sector tecnológico continuó imponiéndose al arranque de la semana a la incertidumbre sobre la velocidad a la que la política monetaria dejará de ser restrictiva. Los portafolios también se posicionaron de cara a importantes datos de los próximos días, como la primera lectura del desempeño de la economía estadounidense en el cuarto trimestre del año (para este jueves) y como el índice de precios con base en el consumo personal (para este viernes).

La primera cifra se incorporará a un escenario donde hasta ahora la actividad productiva se ha mostrado resistente, pero el mercado espera que no se mantenga demasiado fuerte para no dificultar la baja de la inflación. La segunda constituye una de las medidas favoritas de la Reserva Federal, y por tanto del mercado, para evaluar la dinámica de precios. Lo que impulsó a Wall Street al cierre de 2023 y ahora parece retomar fuerza es la expectativa del “aterrizaje suave”, o un escenario donde la economía no decrece para poder controlar la inflación.

En México, las bolsas de valores aceleraron los descensos, excepcionales la jornada de ayer, en medio de un negativo arranque de año a la espera de claridad en política monetaria y resultados trimestrales locales. El Índice de Precios y Cotizaciones y el FTSE Biva presentaron su tercera y cuarta peor sesión, respectivamente, en los últimos tres meses. Además, los indicadores, que vienen de hilar tres semanas de pérdidas, marcaron su puntaje más bajo de las últimas cinco semanas. A menos de un mes de haber renovado máximos históricos, las canastas accionarias están más de 5 por ciento debajo de ese nivel.

El lunes el mercado incorporó que el valor total de la producción de las empresas constructoras en México subió en noviembre por octava ocasión en nueve meses, con base en el desempeño de los segmentos de agua y riego, así como transporte. A medida que las perspectivas monetarias siguen dominando el sentimiento de los inversionistas, la publicación de datos de desempeño de la economía estadounidense será clave para definir el rumbo de las cotizaciones. De este lado de la frontera se publicarán en los próximos días datos como el Indicador Global de Actividad Económica y la inflación de la primera quincena de enero, además de la balanza comercial. Los datos llegan en momentos en que el mercado comienza a temer que la autoridad monetaria estadounidense baje más lentamente de lo previsto las tasas de interés.

En asuntos energéticos, observamos que los precios del petróleo finalizaron con ganancias, en medio de la reapertura de un yacimiento petrolífero clave en Libia y del ataque a una importante terminal de combustible rusa durante el fin de semana. Así, el precio del contrato de febrero del barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, subió 1.77 dóalres para cotizarse en a 75.19 dólares, mientras que el precio contrato de marzo del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, ganó 1.50 dólares para marcar 80.06 dólares por barril. Ambos referentes alcanzaron su mayor nivel en lo que va del año.

La Corporación Nacional del Petróleo de Libia reanudó la producción total en el yacimiento petrolífero de Sharara el pasado domingo después de que las protestas paralizaran la producción durante dos semanas. Sharara es uno de los yacimientos petrolíferos más grandes de Libia con capacidad para bombear 300 mil barriles por día. Por otra parte, drones ucranianos atacaron una importante terminal de combustible cerca de San Petersburgo. La instalación de Ust-Luga en el Mar Báltico exporta 1.35 millones de barriles por día de petróleo crudo, combustible y productos refinados.

En temas cambiarios, tenemos que el peso mexicano frenó dos días de ganancias, mientras que los inversionistas esperan información económica de relevancia y decisiones de política monetarias del otro lado del mundo. De acuerdo con los registros del Banco de México, la moneda nacional cerró en 17.18 pesos por dólar en su modalidad interbancaria, una pérdida de casi 9 centavos respecto al cierre previo. Por su parte, el Índice Dólar, DXY, el cual rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, avanzó ligeramente para marcar 103.35 unidades.

Los inversionistas aguardan información económica que les ayude a confirmar los siguientes planes de política monetarias de Estados Unidos, pues en las últimas semanas la incertidumbre fue en ascenso tras comentarios menos laxos por parte de los integrantes de la Reserva Federal. En los próximos días se conocerán las decisiones del Banco Central de Japón y del Banco Central Europeo, además de las cifras de avanzada del producto interno bruto del cuatro trimestre y del gasto personal de Estados Unidos, lo que podría terminar de asentar las expectativas sobre el ritmo al cual podrían bajar las tasas de interés este año. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.