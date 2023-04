El segundo inmigrante que participó en la quinta estación del Vía Crucis del Coliseo, “El Cireneo ayuda a Jesús”, expresó: “Mi vida está en el camino, huí de bombas, cuchillos, hambre y dolor. Me han metido en camiones, escondido en baúles, arrojado a botes destartalados. Sin embargo, mi viaje continuó para llegar a un lugar seguro, uno que ofrece libertad y oportunidad, donde puedo dar y recibir amor, practicar mi fe, donde la esperanza es real”.

El tercero, indicó: “A menudo me preguntan: ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu estado? ¿Esperas quedarte? ¿Dónde vas a ir? Estas no son preguntas con la intención de lastimar, pero lastiman. Reducen lo que espero ser a una marca en las casillas de un formulario; Tengo que elegir extranjero, víctima, asilado, refugiado, migrante, otro, pero lo que me gustaría escribir es una persona, hermano, amigo, creyente, vecino”. Y los tres terminaron con la pregunta: “¿Habrá un cirineo para mí?”

En la sexta estación, “La Verónica enjuga el rostro de Jesús”, participó un sacerdote religioso de los Balcanes, quien señaló que tenía 40 años cuando llegó la guerra y lo portaron a un campo, donde permaneció cuatro meses en condiciones antihigiénicas, siendo maltratado y torturado, sufriendo hambre y sed, sin bañarse ni afeitarse:

“Entre otras cosas, me rompieron tres costillas y amenazaron con arrancarme las uñas, poner sal en mis heridas y desollarme vivo. Pero no hubiera podido soportar todo ese mal solo, sin Dios”. Añadió que la Providencia se manifestó a través de la ayuda de una mujer musulmana, que actuó como la Verónica con Jesús: “Ahora, hasta el final de mis días, doy testimonio de los horrores de la guerra y grito: ¡Nunca más la guerra!”

¿Repudio la guerra? ¿Lucho a favor de la paz?