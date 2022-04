Rescatar la cultura

La cultura se convierte en el patrimonio que ayuda a conservar todo aquello que potencia o destruye al ser humano. La cultura no es negativa, pero cuando no se pone el acento en los significados que construyen al hombre, es normal que se cobijen vicios y prácticas corrosivas.

Es sustancial la tarea del rescate de la cultura porque, a su vez, la cultura se encarga también de rescatar al ser humano. En efecto, si sembramos semillas de cultura y nos preocupamos por cuidar su germinación y desarrollo, podemos contar con que esta indispensable actividad redundará en dinamizar los valores y virtudes individuales, familiares y sociales.

Existe un adagio latino que dice: Serva ordinem et ordo servabit te: “Guarda el orden y el orden te guardará”. De manera semejante, podemos también decir: “Guarda la cultura y la cultura te guardará”.

En el cultivo de las artes, algunas personas privilegian la literatura, escultura, música, pintura o cualquier otra manifestación artística. En una entrevista publicada por Excélsior el 10 de abril, la directora de orquesta, Alondra de la Parra, invitó a centrarse en la música: “La música es la antítesis de la violencia, es lo mejor del ser humano, es generosidad, sensibilidad, conexión. Cuando la política falla, es la cultura la que nos rescata como especie”.

Resaltó que enfrentó con resolución la pandemia y ese tiempo de espera le permitió centrarse en su vida, despertar su creatividad y replantearse sus metas: “Estoy contenta porque la pandemia, aunque fue una etapa dura, me permitió replantearme qué quiero ser y qué no estoy dispuesta a ser; y darle espacio a un lado muy creativo que no es sólo dirigir orquestas, que es mi quehacer principal, sino dar vida a obras escénicas y festivales de música”.

¿Rescato la cultura?