La sombra de la muerte ha inundado el mundo durante esta pandemia. Muchas familias han sufrido la dolorosa pérdida de uno o varios seres queridos. Quisiéramos no gustar el beso de esta lacerante dama, quisiéramos desterrarla y no permitir su regreso jamás.

Sin embargo, lo saludable es invertir la ecuación: lo importante no es desterrar la muerte, cuanto resucitar la esperanza. En efecto, en las entrañas de la muerte se encuentra el vientre de la vida; no solamente porque creamos o no en la vida eterna, sino porque esa oscura caverna solamente puede ser iluminada con la llama del amor.

Poéticamente, Jalil Gibrán, en su libro El profeta, escribió: “Conoceréis el secreto de la muerte. Pero, ¿cómo lo encontraréis si no buscáis en el corazón de la vida? El búho no puede desvelar el misterio de la luz, porque sus ojos se hallan prendidos de la noche y son ciegos para el día. Si verdaderamente queréis contemplar el espíritu de la muerte, abrid vuestro gran corazón a la vida. Pues la vida y la muerte son una misma cosa, así como el río y el mar son uno”.

David María Turoldo, en “La muerte del último teólogo”, precisó: “La esperanza, pues, no consiste en la ilusión de superar todas las dificultades, hasta el punto de no morir”. Incluso, mediante un didáctico cuento, remarcó el absurdo de eliminar la muerte.

Había una isla donde los seres humanos no morían y continuaban envejeciendo, marchitando sus sentimientos y enfermándose, pero sin morir. Ya no podían contarse algo que no supieran y desaparecieron sus sentimientos de ternura y piedad, porque no se condolían al saber que nadie moría. Hastiados, llegó un momento en que clamaron a Dios para que se recomenzara a morir.

¿Ante la muerte, resucito mi esperanza?