Resurrección ética

rfonseca@noroeste.com / rodifo54@hotmail.com

El deterioro material, ambiental y espiritual de nuestro mundo exige una pronta restauración y recuperación ética. Es imposible mantener el equilibrio ecológico si no se opera una urgente resurrección de virtudes, valores, actitudes y acciones.

El deterioro material, ambiental y espiritual de nuestro mundo exige una pronta restauración y recuperación ética. Es imposible mantener el equilibrio ecológico si no se opera una urgente resurrección de virtudes, valores, actitudes y acciones.

Esta ineludible reversión no es hodierna, la arrastramos, ya, desde hace varios años. El escritor Jorge Luis Borges así lo reconoció durante una entrevista realizada por Marcelo Pasetti para un suplemento del medio argentino La Capital, el 7 de septiembre de 1984.

Al preguntarle sobre la situación que guardaba su país en ese momento, Borges respondió: “Creo que estamos convaleciendo de una larga enfermedad, luego de tantos años. Pero quizás logremos la salud. Tenemos que tener esperanzas y no ser impacientes. Es casi una resurrección lo que se necesita y sobre todo desde el punto de vista ético. Éticamente... Hay que enseñar esa ciencia olvidada en este país. Pero creo que cada uno de nosotros le debe algo a la patria. Ustedes los jóvenes pueden hacer algo. Yo solo puedo profesar ese acto de fe. No puedo hacer ninguna otra cosa ya que políticamente no cuento, no estoy afiliado a ningún partido, no conozco a los políticos”.

Es claro que no compartimos la opinión de que alguien no pueda hacer nada, debido a que no esté afiliado a ningún partido político. Sin embargo, al cuestionarlo sobre el camino a seguir para que su país saliera de esa crisis, adelantó: “Soy el único argentino que no tiene una solución prevista. Es una situación muy difícil. Y creo que solo podemos ayudar mediante un acto de fe. Pero creo también que, si somos hombres éticos o si tratamos de ser éticos, terminaremos ayudando a salvar a la patria y, por ende, al mundo”.

¿Creo en la viabilidad de la resurrección y restauración ética?